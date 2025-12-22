Зеленський попередив про новий масований удар РФ на Різдво— деталі

Найближчими днями РФ може завдати масованого удару по Україні — Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

Про це глава держави сказав на зустрічі з дипломатами.

«Проблемне питання в тому, що коли Росія каже, що різдвяного перемир’я не буде, це завжди те, що вони говорять, — це вони підкреслюють такі залякування. Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми знаходимося», — зазначив Зеленський.

Президент не виключає, що саме у дні різдвяних свят росіяни можуть здійснити масовані удари.

«Ми розуміємо, що в ці дні вони можуть здійснити масовані удари. Це в їхньому характері — (завдати удару — Ред.) на Різдво. Саме на наше Різдво (Зеленський натякає, що йдеться саме про Різдво за новим стилем, тобто 25 грудня, а не січня — Ред.) зробити якийсь масований удар. Тому питання номер один 1 — ППО, захист наших міст, сіл і громад, особливо 23, 24 і 25 грудня», — сказав президент.

Тому Зеленський закликає українців бути особливо обережними у ці дні, реагувати на всі повітряні тривоги, бо у росіян «нічого святого немає».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак.