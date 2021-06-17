"Найдивніше відео дня": у затопленій Керчі за Аксьоновим калюжами пливли кролем троє чоловіків

У Керчі внаслідок негоди без світла залишилися лікарня і центр міста, оголошена часткова евакуація.

В окупованому Росією Криму випало 1,5 місячної норми опадів і затопило Керч. Оцінити масштаби ситуації у місті вирішив сам так званий "очільник" півострова Сергій Аксьонов - робити це йому через повінь довелося на човні. І поки Аксьонов оцінював масштаби повені, за його човном кролем пливли імовірно три МНСника.

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Про це повідомляють російські ЗМІ та публікують відповідне відео.

Припускають, що плавці - це його охоронці, яким не вистачило місця у човні. Однак речниця Аксьонова Анна Ченська це заперечила - виданню "Подъём" вона сказала, що не знає, хто ці люди, які пливли за човном.

"Я без поняття, хто це. Мені невідомо", - заявила вона.

В Крыму выпало 1,5 месячной нормы осадков и затопило Керчь. Осмотреть ситуацию прилетел глава Крыма Сергей Аксёнов. Пока он осматривал на лодке затопленный город, за ним кролем плыли три МЧСника.



Самое странное сопровождение

pic.twitter.com/0OEhFcllMa — #MDK (@mudakoff) June 17, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Сімферополі град та сильна злива затопили ТЦ та залізничний вокзал.

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