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"Найдивніше відео дня": у затопленій Керчі за Аксьоновим калюжами пливли кролем троє чоловіків

"Найдивніше відео дня": у затопленій Керчі за Аксьоновим калюжами пливли кролем троє чоловіків

"Найдивніше відео дня": у затопленій Керчі за Аксьоновим калюжами пливли кролем троє чоловіків

У Керчі внаслідок негоди без світла залишилися лікарня і центр міста, оголошена часткова евакуація.

В окупованому Росією Криму випало 1,5 місячної норми опадів і затопило Керч. Оцінити масштаби ситуації у місті вирішив сам так званий "очільник" півострова Сергій Аксьонов - робити це йому через повінь довелося на човні. І поки Аксьонов оцінював масштаби повені, за його човном кролем пливли імовірно три МНСника.

Про це повідомляють російські ЗМІ та публікують відповідне відео.

Припускають, що плавці - це його охоронці, яким не вистачило місця у човні. Однак речниця Аксьонова Анна Ченська це заперечила - виданню "Подъём" вона сказала, що не знає, хто ці люди, які пливли за човном.

"Я без поняття, хто це. Мені невідомо", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Сімферополі град та сильна злива затопили ТЦ та залізничний вокзал.