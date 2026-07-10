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Найдорожчі армії світу: на якому місці Україна
У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів. Україна опинилася на 10 місці у рейтингу.
Глобальні військові бюджети 2025 року склали 2,6 трильйона доларів, країни в середньому витрачали на оборону 2,01% свого ВВП.
Про це пише Business Insider.
У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів. Це більш ніж у три з половиною рази перевищує заявлений оборонний бюджет Китаю, який посідає друге місце за величиною.
Україна 2025 року виділила понад 20% свого ВВП на військові потреби, що є найвищим показником у світі. Це забезпечило їй місце в топ-10 найдорожчих армій.
До трійки найдорожчих армій також входить Росія, а на четвертому місці — Німеччина.
Топ-10 найдорожчих армій світу
1. Сполучені Штати. Оборонний бюджет: 921,02 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,01%
2. Китай. Оборонний бюджет: 251,29 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,3%
3. Росія. Оборонний бюджет: 161,18 млрд доларів, відсоток від ВВП: 6,34%
4. Німеччина. Оборонний бюджет: 107,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,14%
5. Велика Британія. Оборонний бюджет: 94,26 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,38%
6. Індія. Оборонний бюджет: 78,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,9%
7. Саудівська Аравія. Оборонний бюджет: 72,53 мільярда доларів, відсоток від ВВП: 5,72%
8. Франція. Оборонний бюджет: 70 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,08%
9. Японія. Оборонний бюджет: 58,91 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,38%
10. Україна. Оборонний бюджет: 44,45 млрд доларів, відсоток ВВП: 21,19%
Раніше повідомлялося, що Україна опинилася серед країн з найбільшою чисельністю чинних військових у світі, посівши шосте місце в рейтингу 2026 року. Оборонний бюджет країни оцінюється приблизно у 44,4 млрд дол.
За словами аналітиків, чисельність особового складу демонструє потенціал держави до мобілізації та розширення армії, але реальна військова сила залежить від набагато більшої кількості чинників.