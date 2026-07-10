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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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335
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Найдорожчі армії світу: на якому місці Україна

У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів. Україна опинилася на 10 місці у рейтингу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Глобальні військові бюджети 2025 року склали 2,6 трильйона доларів, країни в середньому витрачали на оборону 2,01% свого ВВП.

Про це пише Business Insider.

У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів. Це більш ніж у три з половиною рази перевищує заявлений оборонний бюджет Китаю, який посідає друге місце за величиною.

Україна 2025 року виділила понад 20% свого ВВП на військові потреби, що є найвищим показником у світі. Це забезпечило їй місце в топ-10 найдорожчих армій.

До трійки найдорожчих армій також входить Росія, а на четвертому місці — Німеччина.

Топ-10 найдорожчих армій світу

1. Сполучені Штати. Оборонний бюджет: 921,02 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,01%

2. Китай. Оборонний бюджет: 251,29 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,3%

3. Росія. Оборонний бюджет: 161,18 млрд доларів, відсоток від ВВП: 6,34%

4. Німеччина. Оборонний бюджет: 107,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,14%

5. Велика Британія. Оборонний бюджет: 94,26 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,38%

6. Індія. Оборонний бюджет: 78,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,9%

7. Саудівська Аравія. Оборонний бюджет: 72,53 мільярда доларів, відсоток від ВВП: 5,72%

8. Франція. Оборонний бюджет: 70 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,08%

9. Японія. Оборонний бюджет: 58,91 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,38%

10. Україна. Оборонний бюджет: 44,45 млрд доларів, відсоток ВВП: 21,19%

Раніше повідомлялося, що Україна опинилася серед країн з найбільшою чисельністю чинних військових у світі, посівши шосте місце в рейтингу 2026 року. Оборонний бюджет країни оцінюється приблизно у 44,4 млрд дол.

За словами аналітиків, чисельність особового складу демонструє потенціал держави до мобілізації та розширення армії, але реальна військова сила залежить від набагато більшої кількості чинників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
335
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