Найдовша печера у світі: як в Україні знайшли справжнє природне диво

В Україні розташована найдовша гіпсова печера світу / © скриншот з відео

В Україні є багато унікальних природних об’єктів, одним з яких є печера Оптимістична. Розташована на Тернопільщині, вона досі не досліджена до кінця і має статус найдовшої печери у світі у своєму класі. Завдяки своїй протяжності та унікальній системі лабіринтів вона занесена до Книги рекордів Гіннеса.

Про це розповів YouTube-канал «Характерник».

Світовий рекорд і незбагненна довжина

Печера Оптимістична розташована в Медоборах у Тернопільській області — комплексі скелястих гір. Її загальна досліджена протяжність становить 267 кілометрів, що робить її найдовшою гіпсовою печерою у світі та другою за довжиною печерою на планеті після Мамонтової печери у США. З цією унікальною довжиною вона занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша гіпсова печера.

Екскурсоводи зазначають, що повністю дослідити печеру досі не вдалося, але вже вивчена частина перевершує за розмірами всі інші відомі гіпсові печери. Печера складається не просто з довгого тунелю, а зі складних лабіринтів, безлічі ходів, залів, галерей та колодязів. Загальна площа підземного світу сягає близько 200 000 квадратних метрів, а глибина — від 20 до 80 метрів.

Вхід до печер Оптимістична нагадує бункер / © wikimedia.org

Історія відкриття та «оптимістичний» прогноз

За однією з версій, у 1965 році місцеві школярі із села Королівка помітили дивний отвір, звідки тягнуло холодом, і викликали дослідників.

Однак Wikipedia наводить іншу версію: унікальне місце було відкрито у травні 1966 року групою львівських спелеологів зі клубу «Циклоп», які приїхали фотографувати іншу печеру — «Вітрову». Вони пробралися через так званий глиняний сифон і потрапили всередину величезного простору.

Підземелля назвали Оптимістичним, оскільки більшість колег скептично ставилися до знайденої системи підземних ходів, вважаючи печеру невеликою, а львів’ян називали оптимістами. Автор відео також додав, що «без оптимізму сюди краще не лізти».

Спелеологи створили прямо в печері музей кристалів / © скриншот

До унікальних особливостей печери належать:

неймовірні вторинні кристалічні утворення, зокрема прозорі кристали гіпсу, які сягають до метра в довжину.

постійна температура близько +10 °C незалежно від пори року.

наявність близько 20 підземних озер, одне з яких має назву «Озеро оптимізму», а його довжина сягає 40 метрів.

