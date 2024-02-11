Наєв дізнався про своє звільнення із посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі ЗМІ

Наєв обіймав посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ від 2020 року.
Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із посади із засобів масової інформації.
Про це екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.
"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року", - написав він у неділю, 11 лютого.
Він подякував побратимам "за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку", а українцям - "за патріотизм та значну допомогу нашому війську".
"Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора. Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять", - йдеться у його дописі.
Нагадаємо, 11 лютого на сайті президента з'явивився указ про звільнення Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. Кого Зеленський призначив на його місце - читайте ТУТ.
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