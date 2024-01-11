Наєв показав, як укріплюють кордон на півночі країни: "Має стримати наступ батальйону ворожих сил"

Противник періодично здійснює обстріли України з артилерії та мінометів, намагається застосовувати ДРГ, а також запускає ударні дрони

Протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони на кордоні у Чернігівській області збільшено на 63 відсотка.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідин будівництва ротного опорного пункту.

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За його словами, обстановка в цьому регіоні контрольована. Наступальних угруповань ним тут не створено. Однак противник періодично здійснює обстріли України з артилерії та мінометів, намагається застосовувати ДРГ, а також запускає ударні дрони по прикордонню.

"Проте, ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне - розбудовуються оборонні рубежі та створюються потужна система інженерних загороджень. Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже на побудовані об’єкти в подальшому у разі зростання загрози готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції", - зазначив генерал-лейтенант.

Наєв додав, що позиції нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших північних регіонах від Волині до Харківщини. Вони робляться за типовою схемою. Коригування вносять тільки особливості місцевості. Безпосередньо, кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом утворюється система інженерних загороджень.

"Ми утворюємо об’єкт, який за своїми оборонними можливостями має стримати наступ як мінімум батальйону ворожих сил. З РОПів створюється ціла оборонна смуга, яка, в свою чергу, здатні стримувати значно більші військові з’єднання", - пояснив генерал-лейтенант.

"У разі зростання загрози": Наєв показав, як укріплюють кордон на півночі країни

Нагадаємо, раніше Сергій Наєв розповів, скільки військових зосередила Росія біля північного кордону і чи є загроза наступу на Київ.

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