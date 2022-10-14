Наєв розповів, скільки жінок служать у ЗСУ та на яких посадах

Понад п'ять тисяч українських військовослужбовиць працюють у районах, де тривають активні бойові дії.

У ЗСУ станом на 14 жовтня служать понад 40 тис. жінок, які перебувають на військових посадах, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Про це Наєв сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У Збройних силах України зараз проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах. Вісім тисяч з них – на офіцерських посадах", – зауважив командувач ООС.

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Він додав, що понад п'ять тисяч жінок працюють у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них – командирки батарей, взводів, машин, командирки відділень безпілотної авіації, а також снайперки.

Наєв зазначив, що коло опанованих українками військових професій не поступається чоловікам.

"Тому можна ствердно сказати, що жінки та чоловіки разом несуть важку ношу військової служби та виконують завдання щодо відбиття збройної агресії", – додав командувач ООС.

Він також заявив про повагу до всіх жінок, які прийшли служити до війська.

Нагадаємо, Верховна Рада України дозволила жінкам ставати на військовий облік 2022 року лише за добровільним бажанням. Йдеться про жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю. Однак у законі залишили норму про обов'язковий облік жінок, які працюють чи мають спеціальність у медичній сфері.

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