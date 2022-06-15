Наєв із військовими відвідали дитячу лікарню в Запоріжжі: передали медикаменти та подарунки для пацієнтів

Наєв із військовими відвідали дитячу лікарню в Запоріжжі: передали медикаменти та подарунки для пацієнтів

В Україні зростає покоління дітей, що на власні очі побачило війну.

Нині для військових вкрай важливо, щоб діти не лише відчували їх підтримку, а й розуміли, що Збройні Сили України – це ті, хто захищає і допомагає.

На цьому наголошує командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Прикладом такої співпраці з лікарями є візит до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні групи військових на чолі з командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Захисники ознайомилися з умовами роботи медиків та передали їм у користування апарат штучної вентиляції легенів, медикаменти, медичні розхідники, хірургічні нитки та багато іншого, що допоможе персоналу продуктивніше лікувати, а їхнім маленьким пацієнтам скоріше відновлювати свої сили.

"Саме тут лікарі рятують життя дітей, яких було поранено внаслідок зухвалих та жорстких дій російських військових. Через бомбардування та обстріли українських міст та селищ в Україні постраждало дуже багато дітей. Я хочу звернутися до усіх, хто має можливість допомагати одужанню та реабілітації маленьких пацієнтів", – зауважив генерал-лейтенант.

Крім того, у закладі військові поспілкувалися з дітьми. Зокрема, з підлітком із Донеччини, якому осколками поранило ногу та руки. Хлопчик дуже сподівається на швидке відновлення.

Юні пацієнти отримали солодкі гостинці. Крім того, Дітям, які лікуються у закладі, військові передали гостинці, книжки, а також малюнки від юних американців.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції ЗСУ в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Він доправив окремим підрозділам оснащення та медикаменти. За словами командувача, ситуація в районах виконання завдань відповідними угрупуваннями сил оборони залишається складною.

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