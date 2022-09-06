Найгарячіші напрямки для артилерії ЗСУ та вибухи в Харкові: головні новини ночі 6 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 6 вересня:
- Найбільш гарячими напрямками для роботи далекобійної артилерії ЗСУ є Херсонський, Мелітопольський та Донецький. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович. Читати далі –>
- О 00:18 6 вересня в Харкові розпочалася повітряна тривога. Після неї пролунали вибухи. Читати далі –>
- Вночі 6 вересня відбувся ракетний обстріл Індустріального району. Про це пише мер Харкова Ігор Терехов. В одному випадку ракета влучила у приватний житловий будинок. Під час розбирання завалів знайдено тіло жінки. Читати далі –>
- Українські військові відправили на той світ 86 російських бійців та знищили чотири танки. Читати далі –>
- Українською авіацією завдано 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради