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Найгарячіші напрямки для артилерії ЗСУ та вибухи в Харкові: головні новини ночі 6 вересня

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Найгарячіші напрямки для артилерії ЗСУ та вибухи в Харкові: головні новини ночі 6 вересня

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 6 вересня:

  • Найбільш гарячими напрямками для роботи далекобійної артилерії ЗСУ є Херсонський, Мелітопольський та Донецький. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович. Читати далі –> 
  • О 00:18 6 вересня в Харкові розпочалася повітряна тривога. Після неї пролунали вибухи. Читати далі –> 
  • Вночі 6 вересня відбувся ракетний обстріл Індустріального району. Про це пише мер Харкова Ігор Терехов. В одному випадку ракета влучила у приватний житловий будинок. Під час розбирання завалів знайдено тіло жінки. Читати далі –> 
  • Українські військові відправили на той світ 86 російських бійців та знищили чотири танки. Читати далі –> 
  • Українською авіацією завдано 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога. Читати далі –> 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
32к
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