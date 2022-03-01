Найгарячіші точки в Україні: Херсон, північний захід від Києва, Харків

У напрямку столиці українські війська завдають потужних артилерійських ударів по ворогу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі найгарячішими точками в Україні є Херсон та північний захід від Києва. Також гаряче у Харкові.

Про це він сказав в ефірі спільного марафону українських телеканалів.

"Зараз найбільш гаряча точка – це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони – з російськими окупантами. Друга точка – північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків, звісно, є гарячою точкою", – розповів Арестович.