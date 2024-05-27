Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.30 26.05.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у соціальних мережах.

Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більша частина всіх вчорашніх боїв.

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні ударів із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб - склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.

Ворог втратив за сьогодні на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

На Краматорському напрямку атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

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На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

"Наші воїни тримають дії російських загарбників під вогневим контролем. Долучайтеся до українських оборонців! Разом ми непереможні! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " Російський наступ захлинувся у Вовчанську! Як захистити Харків та Суми?"

Нагадаємо, Сили оборони України зупинили наступ російських окупантів у Харківській області.

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