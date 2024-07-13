Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку - ЗСУ

Стала відома, оперативна інформація станом на 22.00 12.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На даний час відбулося 136 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України 45 авіаційних ударів (залув, зокрема 58 КАБів), використав для ураження 429 дронів-камікадзе. Здійснив 3408 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Також читайте На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Нагадаємо, що раніше ЗСУ вибили ворога з села на Харківщині.

Читайте також: