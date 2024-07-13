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Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку - ЗСУ

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку - ЗСУ

ЗСУ на фронті продовжують знищувати ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Тривають бойові дії ворога.

Стала відома, оперативна інформація станом на 22.00 12.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

На даний час відбулося 136 бойових зіткнень. 

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України 45 авіаційних ударів (залув, зокрема 58 КАБів), використав для ураження 429 дронів-камікадзе. Здійснив 3408 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ вибили ворога з села на Харківщині

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