Укрaїнa
184
3 хв

"Найгірша камера" для детектива НАБУ: у кримінально-виконавчій службі відреагували

У пенітенціарному відомстві повідомили, що детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов утримувався у спеціально передбаченого для тримання колишніх та чинних працівників правоохоронних органів і суду.

Богдан Скаврон
Київський СІЗО

У Державній кримінально-виконавчій службі України прокоментували оприлюднену інформацію про те, що СБУ нібито звернулася з проханням розмістити затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в «безкоштовній камері з неприємними сусідами» в Лук’янівському СІЗО.

У ДКВС запевняють, що інформація щодо «свідомого порушення прав одного із представників правоохоронного органу», не відповідає дійсності.

«Співробітники ДКВС України при виконанні покладених обов’язків взаємодіють зі всіма правоохоронними органами в межах компетенції, а також максимально долучають правозахисні інституції для моніторингу дотримання прав засуджених та ув’язнених осіб в установах виконання покарань пенітенціарної служби», — наголосили у повідомленні.

У ДКВС зазначили, що детектив НАБУ перебував у Київському СІЗО від 22 липня до 03 грудня 2025 року у камері № 1 блоку, «спеціально передбаченого для тримання колишніх та діючих працівників правоохоронних органів і суду».

«Весь цей час детектив перебував у камері один. Він знаходився у середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи», — йдеться у повідомленні.

У відомстві визнали, що більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах, справді потребують капітального ремонту або реконструкції, оскільки частина вітчизняних пенітенціарних установ побудована ще у ХІХ сторіччі, зокрема Київське СІЗО — у 1863 році.

«Зрозуміло, умови перебування в таких закладах не можуть на 100% відповідати міжнародним пенітенціарним стандартам. Однак навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію», — запевнили у пенітенціарному відомстві.

У ДКВС прозвітували про початок будівництва нового слідчого ізолятора за сучасними стандартами утримання у с. Мартусівка (Київська обл.), який повинен «розвантажити» Київське СІЗО на більше ніж тисячу осіб.

Також у відомстві додали, що минулого року у закладах пенітенціарної служби:

  • проведено ремонт 1 230 місць у камерних приміщеннях СІЗО;

  • після ремонтів покращено умови 2 060 місць тримання засуджених, що відповідають національним та міжнародним стандартам (окреме спальне місце, достатня кількість природнього світла, повітря та тепла, тощо);

  • обладнано 744 місць тримання засуджених із забезпеченням індивідуального простору.

У ДКВС стверджують, що під час утримання детектива НАБУ в СІЗО працівники відомства «діяли суворій відповідності до чинного законодавства».

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк поширив інформацію про те, що СБУ нібито звернулася з проханням розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в «безкоштовній камері з неприємними сусідами» в Лук’янівському СІЗО. При цьому ексміністр енергетики та тодішній міністр юстиції Герман Галущенко схвально про це відгукнувся.

Під час судового засідання, на якому прокурор зачитав фрагменти листування між Галущенком і його заступником Євгеном Пікаловим, ексміністр підтвердив, що обговорював питання розміщення в слідчому ізоляторі затриманого співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, який відігравав ключову роль у спецоперації «Мідас».

Водночас Галущенко заперечив, що йшлося про створення навмисно поганих або принизливих умов утримання, і додав, що повідомлення були вирвані з контексту.

Як повідомлялося раніше, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому міністру юстиції та енергетики Герману Галушенку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрює його у координації злочинної групи та легалізації мільярдних коштів в енергетичній сфері. Суд призначив тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави.

184
