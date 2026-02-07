- Дата публікації
Найгірший сценарій для Києва: енергетики попередили про важкі дні попереду
Замість очікуваного покращення на столицю чекає темрява, адже ворожа атака завдала енергосистемі набагато серйозніших руйнувань, ніж здавалося на перший погляд.
Мешканці Києва та області найближчими днями отримуватимуть електропостачання лише на півтори-дві години на добу через критичний дефіцит потужності, спричинений нічним обстрілом 7 лютого та вимушеним розвантаженням атомних блоків.
Про результати термінового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розгортання додаткових пунктів обігріву повідомили в Міненерго.
Удари по генерації та зупинка АЕС
Внаслідок масованої атаки ворога суттєвих руйнувань зазнали високовольтні підстанції та дві теплоелектростанції, що призвело до аварійного розвантаження АЕС. Втрата генеруючих потужностей створила значний дефіцит в енергосистемі, який наразі неможливо перекрити, тому обмеження споживання є вимушеним кроком для збереження цілісності мережі.
Водночас у ДТЕК підтвердили критичний стан інфраструктури, наголосивши на скасуванні будь-яких стабілізаційних графіків.
«Найскладніше — у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори–дві години на добу», — йдеться у повідомленні компанії.
Найважчі дні попереду
Енергетики попереджають, що найближчі дні будуть вкрай важкими, адже відновлення повноцінної роботи станцій потребує часу. Аварійні бригади «Укренерго», «Київтеплоенерго» та комунальних служб працюють у безперервному режимі, щоб збалансувати систему та подати напругу хоча б на короткі проміжки часу.
Для підтримки населення місто оперативно розгортає додаткові опорні «Пункти незламності» у кожному районі столиці. Влада закликає киян максимально підготуватися до тривалих відключень, зарядити пристрої та з розумінням поставитися до надзвичайної ситуації, спричиненої агресією РФ.
Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, завдавши серйозних пошкоджень об’єктам генерації та мережам, що на тлі різкого похолодання може призвести до гуманітарної кризи.