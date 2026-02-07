Найгірший сценарій для Києва: енергетики попередили про важкі дні попереду

В енергосистемі столиці ситуація стала критичною

Мешканці Києва та області найближчими днями отримуватимуть електропостачання лише на півтори-дві години на добу через критичний дефіцит потужності, спричинений нічним обстрілом 7 лютого та вимушеним розвантаженням атомних блоків.

Про результати термінового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розгортання додаткових пунктів обігріву повідомили в Міненерго.

Удари по генерації та зупинка АЕС

Внаслідок масованої атаки ворога суттєвих руйнувань зазнали високовольтні підстанції та дві теплоелектростанції, що призвело до аварійного розвантаження АЕС. Втрата генеруючих потужностей створила значний дефіцит в енергосистемі, який наразі неможливо перекрити, тому обмеження споживання є вимушеним кроком для збереження цілісності мережі.

Водночас у ДТЕК підтвердили критичний стан інфраструктури, наголосивши на скасуванні будь-яких стабілізаційних графіків.

«Найскладніше — у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори–дві години на добу», — йдеться у повідомленні компанії.

Найважчі дні попереду

Енергетики попереджають, що найближчі дні будуть вкрай важкими, адже відновлення повноцінної роботи станцій потребує часу. Аварійні бригади «Укренерго», «Київтеплоенерго» та комунальних служб працюють у безперервному режимі, щоб збалансувати систему та подати напругу хоча б на короткі проміжки часу.

Для підтримки населення місто оперативно розгортає додаткові опорні «Пункти незламності» у кожному районі столиці. Влада закликає киян максимально підготуватися до тривалих відключень, зарядити пристрої та з розумінням поставитися до надзвичайної ситуації, спричиненої агресією РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, завдавши серйозних пошкоджень об’єктам генерації та мережам, що на тлі різкого похолодання може призвести до гуманітарної кризи.