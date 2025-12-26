Найгірший терор за чотири роки: як живуть мешканці знеструмленої Росією Одеси

Атака на Одесу / © ДСНС

Протягом останніх двох тижнів Одеса стала головною мішенню російських військ. Найбільший український порт опинився під безперервним вогнем: ворог застосовує масовані комбіновані атаки дронами та ракетами, що за своєю потужністю стали найбільш руйнівними за весь час повномасштабного вторгнення.

В українців цілими днями немає електрики. Водночас також здебільшого немає ні опалення, ні води, пише The New York Times. У матеріалі розповідається історія 64-річної Тетяни Рибак, яка не може ходити і не може спуститися до укриття. Тому воду їй тягає соцпрацівник на сьомий поверх.

«Психологічно цього вже ніхто не витримує. Моя нервова система повністю зруйнована. Буквально вчора ввечері, коли вимкнули світло і почався обстріл, вили сирени — це було жахливо голосно. Але ще страшнішою була вибухова хвиля. Мої двері та вікна тряслися, а я лежала там, не в силах нікуди тікати, тому що бігти нікуди», — розповіла вона, сидячи в ліжку під час візиту соцпрацівників.

За словами журналістів, причиною безпрецедентного терору Одеси українці називають відповідь Росії на атаки по її «тіньовому флоту», який Росія використовує для транспортування нафти та обходу санкцій. Повідомляється, що якщо інші великі міста України зазвичай переживають періоди затишшя після інтенсивних атак, то Одеса перебуває під майже безперервним вогнем з раннього ранку 12 грудня.

Здебільшого Росія націлена на портову та енергетичну інфраструктуру міста. Загинуло щонайменше дев’ять осіб.

Як зараз живе Одеса

Залишаючись без електрики, газу і води по декілька днів, українці змушені заряджати телефони в «Пунктах незламності» або магазинах, а їжу готувати на саморобних вуличних плитах. Продукти — молоко, яйця, сметану — зберігають у пакетах на підвіконнях. Дехто встановлює на подвір’ях потужні генератори, щоб сусіди могли отримати доступ до електрики.

Один чоловік під’єднав затискачі до автомобільного акумулятора і протягнув дріт до квартири, щоб живити холодильник і пральну машину. Інша пара задокументувала своє побачення в рибному ресторані під звуки зенітних гармат, що збивають дрони. Десятки водіїв Tesla годинами чекали біля єдиної працюючої зарядної станції. 83-річний Олексій Колодчук заявив, що відключення світла і тепла для нього не проблема. Його найбільший жаль: він забув виставити борщ на холод, і той прокис.

Він також зізнався, що хотів би передати послання кремлівському диктатору Володимиру Путіну. «Іноді я думаю: якби я міг підійти до Путіна з палицею, я б добряче стукнув його по голові — може, це вбило б у нього хоч трохи розуму, тому що там явно щось дуже не так», — сказав він.

Однак після майже тижня без світла терпіння деяких одеситів почало вичерпуватися. ЗМІ пише, що люди навіть виходили на протест. Літнім людям особливо важко зберігати оптимізм у період новорічних свят у таких умовах.

Для літніх людей, які пам’ятають життя в СРСР, ця війна особливо болюча, адже вона зіштовхнула українців із росіянами, яких вони колись вважали братами, йдеться в матеріалі. 73-річний Магадан Фархієв 25 років служив у Радянській армії пліч-о-пліч з українцями та росіянами. Він воював в Афганістані, де був поранений у ногу. Фотографія у формі з медалями стоїть на його столі. Але зі своїми братом і сестрою, які живуть у Росії, він більше не спілкується.

Нагадаємо, атаки Росії на порт «Південний» спричинили екологічну катастрофу на Одещині. Через пошкодження резервуарів із соняшниковою олією у Чорне море, ймовірно, потрапила значна кількість цього продукту. Речовина швидко поширилася акваторією, що призвело до масової загибелі птахів та забруднення узбережжя.