Найглибше ураження від початку війни: українські дрони знищили важливі цілі в Росії

Українські дрони атакували газопереробний завод у Новому Уренгої / © скриншот з відео

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У середу, 9 вересня, підрозділи Deep Strike завдали найглибшого удару по території ворога за весь час повномасштабної війни. Українські безпілотники подолали понад 3000 кілометрів, щоб дістатися до Ямало-Ненецького автономного округу.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Рекордний удар по газовій галузі

Ціллю цієї безпрецедентної атаки стали Новоуренгойський та Пуровський заводи, які є справжніми гігантами газоконденсатної промисловості РФ. До сьогоднішнього дня російське військове керівництво вважало цей віддалений нафтогазовидобувний регіон абсолютно безпечним.

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«Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості», — йдеться в офіційному зведенні ССО.

Зазначені заводи забезпечують підготовку та переробку величезних обсягів сировини, що формує значні доходи російського бюджету. Проєктна потужність Новоуренгойського підприємства становить 19,5 мільйона тонн на рік, тоді як Пуровський завод лише у 2025 році переробив 13,4 мільйона тонн конденсату.

«Сили спеціальних операцій продовжують успішно реалізовувати далекобійні санкції України проти Росії, зменшуючи її можливості вести загарбницьку війну», — констатували військові.

Пожежа на заводі в Новому Уренгої

Місцеві жителі та інформаційні ресурси масово поширювали відео, на яких у Новому Уренгої повідомляють про атаку на газоконденсатний завод. На опублікованих кадрах з місця події можна побачити величезний факел полум’я, який б’є високо в небо.

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«Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання», — підтвердив факт ураження об’єкта очільник Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов.

Це підприємство з підготовки конденсату до транспортування розташоване в глибокому тилу на відстані понад 3200 кілометрів по прямій від українського кордону. Тим часом оборонна компанія Fire Point опублікувала повідомлення з прозорим натяком на причетність своїх розробок до цього безпрецедентного удару.

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