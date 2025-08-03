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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 хв

Найгучніші розслідування НАБУ: Кривонос назвав справи проти високопосадовців

Найвищим посадовець в системі органів виконавчої влади, який отримав підозру від НАБУ, був колишній віцепрем’єр.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Семен Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос / © скриншот з відео

Директор НАБУ Семен Кривонос нагадав про гучні розслідування антикорупційних органів проти високопосадовців і повідомив, чим закінчилися деякі з них.

Про це він говорив в інтерв’ю ВВС.

За словами Кривоноса, найвищим посадовець в системі органів виконавчої влади, який отримав підозру від НАБУ, був колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов. Він нагадав, що підозрюваними в цій справі є шість осіб.

«Можу назвати справу так званих "золотих яєць" по 17 гривень. Розмір збитків, встановлений в цій справі, - понад мільярд гривень. Це справа, де, за версією слідства, гроші розкрадалися на поставках продуктів харчування для армії», - нагадав директор НАБУ.

Ще одним прикладом гучного розслідування Кривонос назвав викриття злочинної організації в сфері медичних закупівель.

«Її керівником був, за матеріалами слідства, колишній керівник Інституту раку. Це розкрадання коштів на закупівлі медичного обладнання. Йдеться про понад 200 мільйонів гривень», - зазначив він.

За його словами, викрита особа була фактично монополістом на постачання медичного обладнання в Україну.

«Ще один приклад - справа ексголови Верховного Суду, якого затримано на хабарі. Ця справа зараз слухається в суді», - додав директор НАБУ.

Також Семен Кривонос нагадав про два вироки народним депутатам, яким суд призначив 7 і 9 років позбавлення волі.

«Один [нардеп від "Слуги народу" Анатолій Гунько], - за 85 тисяч доларів хабара, інший [ексголова Тернопільської ОДА Михайло Головко] – за підкуп чиновника Агентства відновлення», - зазначив він.

Серед резонансних розслідувань директор НАБУ згадав також справи щодо колишнього голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 56,2 млн гривень, колишнього, а на момент викриття чинного міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого підозрюють в організації схем заволодіння державною землею на Сумщині.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», член комітету ВР з питань антикорупційної політики Олексій Жмеренецький нещодавно назвав однією із причин того, що багато народних депутатів проголосували за скандальний законопроєкт №12414, відсутність ефективних розслідувань щодо найвищих посадовців.

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