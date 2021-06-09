Наїхав на тіло і протягнув за собою: в Дніпрі водій легковика на пішохідному переході збив чоловіка

24-річний потерпілий помер на місці від травми шийного хребця.

У Дніпрі увечері 8 червня відбулася дорожньо-транспортна пригода: водій легковика на пішохідному переході збив чоловіка. Його тіло згодом переїхав ще один автомобіль.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія трапилася близько 22:00 на вулиці Калиновій — там 44-річний водій автомобіля Ford на пішохідному переході збив 24-річного чоловіка. На місце викликали медиків, які констатували смерть потерпілого від травми шийного хребця.

Через деякий час вже накрите тіло не помітив на дорозі 20-річний водій Seat, який наїхав на нього і протягнув за собою.

"Місце події огородили конусами. Проводилось регулювання руху з метою об'їзду місця ДТП. Однак автомобіль Seat під керуванням водія 2001 року народження скоїв наїзд на конус, а потім і на тіло загиблого. Пояснив він це тим, що не помітив аварію", — розповіла ТСН.ua пресофіцерка патрульної поліції області Людмила Копиленко.

На місці працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що в Дніпрі на зебрі водій легкового автомобіля збив двох дівчат. Постраждалих госпіталізували.

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