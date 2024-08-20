Наїхав на військових та заявив про погрози: одіозний нардеп Дмитрук вляпався в новий скандал

Одіозний нардеп Артем Дмитрук, який наїхав на ЗСУ, що проводять операцію на Курщині, заявив, що йому погрожують та готують замах на життя.

Що заявив Дмитрук і як відреагували військові – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Дмитрук зробив нову заяву

"Певні організовані злочинні групи розпочали підготовку замаху на мене та на мою родину! Я заявляю про це зараз відкрито та публічно! Я та члени моєї родини щодня отримуємо погрози вбивством! Раніше я вже надсилав відповідні заяви до Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДБР та СБУ. Вказував конкретних осіб, їхні імена та прізвища. Сьогодні я отримав дані про те, що за мною здійснюється стеження – шукають місця мого проживання, де я тренуюсь, гуляю з дітьми та служу в храмі. Цю інформацію вже отримало досить багато організованих злочинних груп", - йдеться в повідомленні.

Він також заявив, що його хочуть усунути або позбавити можливості займатися політичною діяльністю.

"Коли з огляду на реальну небезпеку я хотів скористатися своїм правом на охорону себе та членів родини, мені було відмовлено. Було відмовлено через тиск з боку вищих державних органів та влади. Охорона при цьому не була безкоштовною, і це важливо – за кошти на комерційній основі.

"Виходячи з цього я ще раз підтверджую факт системної, спланованої роботи проти мене та членів моєї родини. Також хочу зауважити, що я не вживаю алкоголь та наркотичні засоби! Я та члени моєї родини не перебуваємо в жодних заборонених організаціях чи закритих клубах! Вдома у мене немає жодних заборонених чи протизаконних засобів/речей! У мене немає кураторів та керівників! Я не виконував і не виконую жодні вказівки, ні з ким не співпрацюю і не співпрацював", - додав нардеп в повідомленні.

Скандальний шлейф нардепа

Відомо, що лютому 2024 року він вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла Музичука, якого СБУ затримала 9 лютого за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Так де тут служіння народу? Хоча сам Дмитрук зауважує, що ні з ким не співпрацює і кураторів немає. Але 2023 року він на пару зі своїм колегою нардепом Олександром Куницьким просто посеред центру Києва побили людину, а вже потім виявилося, що побитий - військовий.

Заява побитого військового

Тоді побитий хлопець заявив, що Дмитрук і Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Постраждалий зауважив, що бійку розпочали народні депутати.

Чому Дмитрук не поніс покарання?

Та от що цікаво, Дмитрук за це досі ніяк не покараний. Щоправда, у жовтні 2023 року Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепів, проте знову ж таки, як ви розумієте, ані Дмитрук, ані Куницький не покарані. То чому Дмитрук дивується, що навіть комерційні компанії не хочуть надавати йому охорону? З таким-то почесним списком.

Ну а останній скандал розпочався власне з того, що Дмитрук знову ж таки у своєму телеграмі кілька днів тому “наїхав” на українські війська, які проводять спецоперацію в Курській області, та звинуватив наших хлопців у нібито знущаннях над місцевими, став на захист пам’ятника Леніна та й в принципі написав усе точно так, як любить Кремль.

Росія підхопила заяви Дмитрука

Російські пропагандисти відкрито пишуть про те, що Дмитрук їм допомагає. Ба більше, нардеп не бачить у своїх словах нічого такого, та от нюанс звинувачувати то він звинувачує, а де докази? Де відео, як українські військові ображають цивільних чи мародерять? А от відео, як самі росіяни обносять місцеві магазини, дуже багато, але Дмитрук їх, певно, не догледів, як і те, як російські солдати розвалють свої ж магазини.

Де правоохоронці?

Звісно, все це просто так не минулося: військові і прості українці закликали покарати нарешті Дмитрука, і питаються, чим займаються правоохоронці, коли у нас під носом ходить покровитель московського патріархату, що дуже слушне питання. Ну а хтось не витримав і закликав розібратися більш радикальними методами.

Власне, після цього розголосу Дмитрук і заявив про погрози та підготовку замаху на його життя. Та щоб там не було, кожен хто хоч колись і якось співпрацював із ворогом і це буде доведено - має відповісти за свої дії. Але Дмитрук після звинувачень у нібито підготовці замаху на його життя подав заяву на заступника командира 14-го полку ЗСУ Євгена Карася, каже, що той вчинив кримінальний злочин.

Ну, а перед цим він також присвятив Карасю цілий пост, в якому назвав його “раскольніком страни”.

Нагадаємо, що раніше відомі громадські діячі наголошували, що справедливе покарання для Дмитрука насамперед буде корисне йому самому.

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