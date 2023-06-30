Найкасовіша прем’єра «Аватар: Шлях води» доступна на SWEET.TV. Як і коли найпопулярніше кіно від голлівудських студій потрапляє в онлайн-кінотеатр

«Аватар: Шлях води» Джеймса Кемерона — одна з найбільш очікуваних прем’єр останнього десятиліття. Про шалену популярність фільму сказано вже чимало, проте варто виділити важливий топ-факт, який підтверджує успіх прем’єри, ― продовження «Аватара» в лідерах найкасовіших фільмів всіх часів.

Світові збори склали понад $2,3 млрд. «Шлях води» обійшов навіть «Титанік» і зараз поступається лише першій частині «Аватару» та останнім «Месникам». Цікаво, що мільярд фільм заробив протягом 2 тижнів, в той час як першому фільму на це знадобилося 19 днів.

Фільм отримав 63 нагороди, з них «Оскар» за «Найкращі візуальні ефекти». За версією Deadline це найприбутковіший блокбастер 2022 року.

Бюджет картини оцінюється в $350-460 млн, що робить її одним з найдорожчих проєктів усіх часів. За оцінками журналу Forbes, бюджет «Аватара-2», з урахуванням маркетингу, перевищує $500 млн.

Саме у цьому фільмі Кейт Вінслет «обігнала» Тома Круза і встановила новий рекорд із затримання дихання під водою під час зйомок ― 7 хвилин і 14 секунд.

«Аватар: Шлях води» одразу після виходу став лідером перегляду серед глядачів SWEET.TV. Воно і не дивно. «Аватар: Шлях води» знову «розірвав» шаблони створення фільмів. Щоб його зняти були створені нові камери, нові технології та залучений штучний інтелект.

Це епічна стрічка, яка випереджає свій час, тому її варто подивитися. Особливо в українському дубляжі.

Тож якщо ви пропустили прем’єру в кінотеатрі або хочете передивитися цю захопливу історію, вмикайте фільм українською і без реклами в Full HD на SWEET.TV. До речі, у додатку SWEET.TV його можна навіть завантажити для офлайн-перегляду.

Щомісяця в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV з’являються нові прем’єри. Як вони потрапляють до SWEET.TV.

Як найпопулярніші прем’єри від світових кіностудій потрапляють в онлайн-кінотеатр SWEET.TV та які особливості роботи з Голлівудом?

У SWEET.TV підписані контракти з усіма голлівудськими студіями. Це світові гіганти Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros та інші. Прямі контракти дозволяють SWEET.TV відкривати доступ до онлайн-прем’єр в найкоротші терміни одразу після світового прокату. Легально, з українським дубляжем та в найкращій якості.

«З початку війни прокат свіжих прем’єр став для нас особливо важливим — хоч війна дуже вплинула на український кіноринок, бажання глядачів легально та зручно дивитися контент нікуди не поділося, і ми з перших днів війни розуміли, що маємо приділити цьому максимум уваги», — коментує Юрій Поворозник, керівник відділу контенту SWEET.TV.

Головна особливість цифрового прокату в тому, що він дуже залежить від прокату в кінотеатрах, тому у світових кіностудій зазвичай плаваючий графік відкриття прав на диджитал-реліз. Зазвичай це період у 2-3 місяці після прокату у кінотеатрах. Цей проміжок часу між кінотеатральним і диджитал-релізами, коли фільм недоступний на жодній з платформ, називається holdback.

У перші місяці війни найбільші студії світу взагалі не хотіли випускати фільми в Україні без прокату в кіно. Це стало для SWEET.TV окремою задачею: взяти ініціативу в перемовинах на себе та переконати Голлівуд у важливості диджитал-прокату великих світових прем’єр. Такі перемовини дали свої плоди, а згодом завдяки ЗСУ ситуація стабілізувалася достатньо, щоб спочатку на великих екранах, а потім і на SWEET.TV з’явилися «Топ Ґан: Маверік», «Тор: Любов і грім», «Я — Панда» та інші визначні прем’єри того часу. За осінь-зиму 2022-2023 командою SWEET.TV було покладено чимало зусиль на те, щоб стабілізувати показ прем’єр, і зараз графік мало чим відрізняється від довоєнного.

З деякими світовими мейджорами SWEET.TV працює також по раннім прем’єрам — наприклад, з Warner Bros. Тому «Чорний Адам» був доступний до перегляду в онлайн-кінотеатрі вже через місяць, коли його ще можна було побачити в кіно. Це не перший такий фільм, оскільки експерименти з «ранніми вікнами» почалися ще під час Covid-19, коли «Диво-жінка» вийшла в цифрі через 4 тижні після початку прокату, і SWEET.TV був частиною цього пілотного проєкту.

«В інших випадках, як от з «Аватаром», доводиться трохи чекати, особливо коли за прем’єрою стежать настільки серйозно. До того ж Кемерон хотів тримати фільм в кінотеатрах якомога довше, і навіть у Disney не мали на нього впливу. Він настільки детально контролював усе навколо, що у нас є жарт, що креативні матеріали для реклами SWEET.TV затверджував особисто Кемерон, оскільки у Disney відправляли їх на узгодження в його продюсерську компанію», — кажуть у SWEET.TV

«Ранні вікна» у випадку з Warner Bros. чи особливий кейс з «Аватаром» — це все ж таки виключення. Частіше популярну прем’єру все-таки доводиться чекати 2-3 місяці, доки її подивляться усі охочі у всьому світі.

Щоправда через малий обсяг ринку в Україні світові студії часто не надто звертають уваги на дати цифрового релізу, особливо тих фільмів, які з різних причин не потрапили у прокат (це може бути як пов’язано, так і не пов’язано з війною). В такому разі для SWEET.TV це окрема задача — донести голлівудським студіям цінність і важливість диджитал-прем’єри задля того, щоб українці отримали контент і отримали його вчасно. Найяскравіший приклад останнього часу — номінант на «Оскар» фільм Мартіна МакДони «Банші з Інішеріну», який не вийшов у прокат і пройшов би повз український ринок, якби команда SWEET.TV не запропонувала самостійно його озвучити і приєднатися до світової цифрової прем’єри. В результаті історію стосунків героїв Коліна Фаррелла і Брендона Глісона можна вже дивитися на SWEET.TV.

ТОП-3 факти, що треба знати про SWEET.TV

№1 – на SWEET.TV щомісяця з’являються світові прем’єри. Навіть ті, що зараз не транслюються в кінотеатрах. Усі «гарячі» новинки Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. доступні в кінозалі SWEET.TV протягом 3 місяців після прокату у кінотеатрах (а іноді й раніше).

№2 – на SWEET.TV зібрані найкращі фільми світу. Разом з експертами голлівудських кіностудій відібрані найпопулярніші позиції з рейтингом від 7 балів з 10 за IMDb. SWEET.TV має прямі контракти з усіма голлівудськими студіями-мейджорами, тому те, що є в Голлівуді, є й на SWEET.TV

№3 – SWEET.TV – це ще й про найпопулярніші мультфільми світу. Повна колекція найкращих мультиків для будь-якого віку від топ-студій Disney, Pixar і DreamWorks та інших. Від «Свинки Пеппи» і «Щенячого патруля» до «Крижаного серця» і «Шрека». На сьогодні деякі мультики в Україні доступні лише на SWEET.TV. Усі мультфільми виключно українською та без реклами.