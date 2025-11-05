ТСН у соціальних мережах

Найхолодніша зима?: синоптикиня пояснила, чи справді Україну накриють сильні морози і сніг

Поява снігу та мінусових температур у листопаді не є аномальною.

Олена Капнік
Білка.

Білка. / © УНІАН

Чи буде цього року в Україні найхолодніша зима - наразі достеменно сказати не можна. Прогнози на тривалі періоди - умовні. Натомість достовірним вважається прогноз лише на найближчі п’ять діб, а на два-три тижні - орієнтовні тенденції.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі метеорологи не мають підстав стверджувати, що інформація у Мережі про нібито "найхолоднішу зиму за останні десять років" - стане дійсністю. Поки що не має під собою наукового підтвердження.

Вона пояснила, що поява снігу та мінусових температур у листопаді не є аномальною, адже це перехідний місяць, або передзим’я. У цей період можуть чергуватися зовсім різні погодні сценарії - від відлиги та плюсової температури вдень, до невеликих нічних морозів і перших снігопадів, які можуть швидко танути.

Синоптики очікують, що в середині листопада більш відчутно знизиться температура, місцями можливий перший сніг, але він буде нетривалим і без стійкого снігового покриву. Перехід до стабільно зимової погоди станеться пізніше. Втім, точні дати визначити поки неможливо.

"На жаль, в нас в інформаційному просторі часто бувають якісь такі як вкиди і поширюється інформація з досить довготривалим періодом і е, ну, можна сказати, навіть як таке залякування населення. Але, е, навіть якщо і відбудуться такі процеси, то для листопада це не є чимось незвичайним для нашої території", - додала Птуха.

За її словами, зараз в регіонах температура повітря трохи вище середніх багаторічних показників, але це не рекорди. На територію країни надходять тепліші повітряні маси з південних широт. Саме це забезпечує комфортні погодні умови.

Втім, вже найближчими днями через країну проходитиме атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі - переважно на півночі, в центрі та на півдні. Температура повітря до кінця тижня залишатиметься досить м’якою для листопада: вночі +1…+9°, вдень +8…+13°, на півдні до +16°.

Вже від наступного тижня, фахівці прогнозують поступове пониження температури. Це буде плавний перехід, без різких перепадів. У нічні години в окремих областях можливі перші слабкі заморозки.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на останній місяць осені. Погодні умови в листопаді 2025 року розділяться на два періоди. У другій половині місяця очікується прохолодна погода. Особливо - на сході та лівобережній частині країни.

