"Найкорисніших вивезуть, масовку залишать": військовий експерт назвав самогубцями росіян на Херсонщині

Через це і вивозить командування і не "підвозить" додаткові сили.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"З кожним днем ​​я все більше переконуюсь у тому, що російське командування змирилося з тим, що правий берег Херсонщини для них втрачений. Якщо ще три тижні тому вони намагалися перекинути на правий берег якнайбільше сил і коштів, не лише для оборони, а й певних наступальних дій, то зараз картина кардинально інша. Найбільш боєздатні підрозділи 5-ї та 35-ї окупантів засіли на лівому березі і не поспішають передислокуватися на правий. А зараз і зовсім, відправка командного складу з правого берега на лівий, виглядає не як спроба убезпечити систему управління військами від несподіваних прильотів, як спроба зосередити його на плацдармі, який мають намір утримувати. Набагато цікавіше й те, що зараз розпочато окупантами планування евакуації колаборантів, які найбільше сприяли РВВ на Херсонщині. Тобто найкорисніших вивезуть, а масовку залишать на милість СБУ?", - зазначив експерт.

Він додав, що зараз спостерігається ситуація, коли війська РФ на правий берег масово не перекидають, їх переміщують на лівобережжі та готують плани евакуації найкорисніших сепаратистів.

"Що це якщо не усвідомлення того, що на правому березі для російських окупаційних військ – все? Ось тільки одна дилема, а що з підрозділами, які вже на правому березі та виведення яких це тривалий логістичний гемор, який найближчими днями взагалі може бути нездійсненним? По суті, правий берег Херсонщини це 100% острів Зміїний, на який закидали російські підрозділи, які методично перемелювали як у м'ясорубці ЗСУ, методично і рівномірно. Іншими словами, контингент окупантів на правому березі все виразніше приймає контури самогубців, яких як живе м'ясо командування кинуло на ділянку, яку вони й самі розуміють, що вже не втримати. Цікаво, а саме живе м'ясо розуміє, яке реальне ставлення до них у командування і яка їхня подальша доля на правому березі?", - задався питанням Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що військовий експерт Олексій Мельник назвав ситуацію для росіян на Херсонщиніі справді критичною.

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