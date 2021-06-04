Найкоротший шлях для зв'язку: Тимошенко повідомив про старт роботи офісу Конгресу місцевих та регіональних влад

Він назвав Конгрес найбільшим майданчиком для вирішення проблем у регіонах.

Офіс новоствореного Конгресу місцевих та регіональних влад вже запрацював на постійній основі при Офісі Президента.

Новий орган створить найкоротший шлях для комунікації регіонів з центральною владою, написав у Facebook заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Він подякував 150 делегатам і близько сотні представників місцевих громад, які долучилися у Хмельницькому до засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що відбулося 3 червня.

"Відсьогодні Конгрес – це найбільший у країні майданчик для вирішення проблем у регіонах. Без різниці чи це великий обласний центр, чи маленьке містечко. Все відбуватиметься напряму", - заявив заступник голови ОП.

За його словами, вже зрозумілі найбільш нагальні питання, які турбують регіони: підготовка до нового опалювального сезону, списання боргів перед НАК "Нафтогаз Україна", передача громадам об’єктів комунальної власності, забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, умови для індустріальних парків, робота ПТУ та інше.

Спільна робота центральної та регіональної влад з вирішення цих питань уже ведеться, наголосив Тимошенко. Він запропонував звертатися з питаннями і пропозиціями у постійно діючий офіс Конгресу місцевих та регіональних влад, який запрацював на базі Офісу Президента.

"Я, як заступник керівника Офісу Президента, обіцяю, що особисто контролюватиму, щоб питання, які стосуються життєдіяльності громад, вирішувались. Якщо буде необхідно, працюватимемо спільно з Кабінетом міністрів та парламентом. Таким чином ми створюємо найкоротший шлях для зв'язку регіонів з центральною владою", - сказав Тимошенко.

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