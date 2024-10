Найкраща школа з навчання програмування: Hillel IT School перемогла в рейтингу від Ukrainian Business Award

Для студентів Hillel IT School це про якісну освіту та успішну кар'єру, а для компаній — доступ до потрібних професіоналів.

Разом з розвитком ІТ-індустрії, зростає попит на висококваліфікованих фахівців. Одним з лідерів у підготовці таких спеціалістів є Hillel IT School. Школа в чергове підтвердила цей статус та здобула нагороду "Краща школа з навчання програмування 2024” від Ukrainian Business Award.

Що дає ця нагорода ринку праці?

"Український ІТ-сектор здатний конкурувати глобально. І нам важливо готувати спеціалістів, готових до найскладніших завдань і найамбіційніших задумів та проєктів. Для студентів це про якісну освіту та успішну кар'єру, а для компаній — доступ до потрібних професіоналів,” — підкреслив у соцмережах СЕО та співзасновник Hillel IT School Вадим Друмов.

У фінальний список рейтингу найкращих потрапили 10 компаній з ІТ-освіти. Оцінювали курси з програмування для дорослих. Аналітика розроблена компанією Ukrainian Business Award при підтримці аналітичних партнерів Serpstat You Control, LooqMe, Clarity Project. Зокрема враховувались критерії: кількість, різноманітність і тип курсів, клієнтоорієнтованість, навчальна платформа та її зручність, відгуки користувачів, відеоматеріали, методичні посібники та інші бонуси для навчання, наявність персонального ментора, допомога в працевлаштуванні тощо.

Як акцентують в школі, найвищий бал вдалось вибороти саме завдяки потужній екосистемі, яку вдалось організувати для студентів. Одним з важливих інструментів якої є інтерактивна платформа Hillel LMS. Тут поєднанне в одному місці все необхідне для комфортного та ефективного навчання, розвитку та пошуку роботи. Це загальнодоступні застосунки для iOS та Android. За вагомий внесок у розвиток та створення інноваційного навчального середовища був відзначений Вадим Друмов, СЕО та співзасновник Hillel IT School.

“Моя основна робота RingCentral SDET team lead, додатково викладаю у Hillel IT School та безпосередній користувач цієї платформи. Я маю досвід співпраці з різними ІТ-школами і добре пам’ятаю часи, коли процес управління навчанням відбувався через Google Docs та різні месенджери. Але цей час минув, відтоді як я став викладати в Hillel IT School. Я щиро можу сказати, що тут управління навчанням відбувається дуже зручно і комфортно. У студентів та викладачів доступ до програм, матеріалів та ефективної комунікації 24/7. За понад 5 років я бачу прогрес у розвитку платформи, і з кожним новим релізом вона стає все кращою. Впевнений, що саме хард- та софт-скіли всієї команди школи стали запорукою успішного розвитку цього застосунку. Тут відіграли важливі складові: бачення і стратегія, постійний аналіз ринку, правильний контроль роботи платформи та постійне вдосконалення задля студентів — Олександр Голубішко, викладач Hillel IT School.

В цілому Hillel IT School вже понад 12 років допомагає тисячам українців освоїти затребувані IT-професії та розпочати успішну кар’єру в галузі. Школа пропонує понад 48 курсів у різноманітних напрямах: використання АІ, кібербезпека, програмування, дизайн, маркетинг тощо. Тут можна опанувати професію з нуля та підвищити свою кваліфікацію вже досвідченим фахівцям. Провідні позиції школа займає і з корпоративної освіти — навчання своїх команд обрали десятки фондів, громадських організацій та компаній-лідерів з різних галузей: банківський та страховий сектор, ритейл, медична та аграрна сфера, телеком тощо.