Найкращі привітання з річницями весілля у віршах, прозі, листівках

В Україні традиційно прийнято відзначати особливі віхи в житті людини. Річниці весілля — це саме ті дні, які хочеться відсвяткувати з особливим розмахом, запросивши найближчих друзів та родину.

У багатьох виникає питання: як правильно привітати подружню пару? Адже кожна річниця весілля — це особливий момент, в який хочеться почути лише найтепліші слова. ТСН.ua підготував для вас невелику добірку привітань в прозі та віршах на різні річниці весілля.

Привітання з річницею весілля — 1 річниця

Цей день носить назву “ситцеве весілля”, що є символом крихкості і тонкості любові подружжя. Щоб скріпити свої почуття чоловік та дружина дарують один одному ситцеві хустки та зав’язують їх у вузлик. Щоб зробити вироби більш символічними та унікальними, можна вишити на тканині перші букви імен подружжя. Прийнято, щоб чоловік підніс своїй коханій фартух, хустку чи красивий шарф. А дружина коханому — сорочку.

Віршовані привітання з річницею весілля — 1 річниця:

У Ваше ситцеве весілля

Прийміть бажання ці від нас:

Нехай сьогодні, завтра, завжди

Не покидає щастя Вас.

Візьміть за руки, обніміться

І разом йдіть у дальшу путь

І хай на спільній цій дорозі

Кохання квіти лиш цвітуть.

Гірко!

***

Бажаю, щоб ваше кохання не було, як сонце.

Бо сонце сідає.

Щоб ваше кохання не було, як місяць.

Бо місяць тікає.

Щоб ваше кохання не було, як вітер.

Бо вітер гуляє.

А щоб воно було, як море, бо море безкрає!

А якщо вам більше до вподоби проза, наступні красиві вітання на 1 річницю весілля стануть у пригоді:

Рік тому для вас перестало існувати "я" і "ти" окремо, тепер є тільки гучне "ми". І хоч ваша сім'я ще молода, ви відзначаєте тільки першу річницю, але все велике починається з першого кроку. Будьте щасливі, живіть в любові, злагоді й залишайтеся такими ж красивими та люблячими!

***

Ви прожили разом цілий рік, пліч-о-пліч, пройшли через всі радощі та труднощі життя! Бажаю вам і далі завжди розуміти один одного, прощати всі дрібні промахи, любити та головне – бути абсолютно щасливими, незважаючи ні на що!

Пам’ятайте, що слова привітань завжди повинні йти від самого серця. Подумайте, які саме побажання ви хотіли б подарувати подружній парі і використайте їх у вітанні.

Привітання з другою річницею весілля

Ця дата є дуже важливою у подружньому житті, адже за цей час молоді люди вже встигли ближче пізнати один одного, розподілити сімейні обов’язки та притертися характерами.

Ось декілька цікавих привітань з 2 річницею весілля у віршованій формі:

Ви вже 2 роки разом,

Буває, що миті плинуть часом,

Життя біжить вперед,

А любов ваша солодша за мед!

Буває так – папір мнеться,

Але якщо любиш – не порветься!

Бажаємо почуття вам зберегти

І з кожним днем сильніше любити!

***

Два роки швидко пролетіли,

Ви щастя ділите удвох!

Бажаю, щоб вас почуття гріли,

Любов нехай міцніє день за днем!

Нехай найзаповітніші бажання

Завжди збуваються у вас!

Добра бажаю, розуміння,

Щоб в серцях вогонь не згас!

Привітання з 2 річницею весілля в прозі також можуть звучати по-особливому тепло. Головне — підібрати саме ті слова, які чекає від вас подружжя:

Вітаю з другою річницею вашого весілля! Нехай ваше життя буде як символ цього весілля – чистим папером, на якому ви самі, на свій розсуд і за своїм бажанням, напишете свою історію, і вона буде неодмінно найщасливішою, захопливою, чарівною, цікавою, зворушливою і такою, що запам'ятовується. Здоров'я вашій сім'ї та великої любові!

А якщо вам потрібно відправити СМС-повідомлення з вітанням, варто вмістити у короткий текст усі ті побажання, які ви хочете подарувати парі:

Вітаю з річницею – паперовим весіллям! Нехай минулі 2 роки залишать у вашій пам'яті трепетні спогади та ніжні почуття, нехай ваше сімейне життя, в майбутньому, буде таким же прекрасним. Бережіть один одного!

***

Чудову сімейну пару вітаю з паперовим весіллям! Нехай ці 2 роки стануть для вас показниками вашої вірності, любові та взаєморозуміння!

Привітання з річницею весілля — 3 роки разом

Шкіряне весілля, а саме так називаються 3 роки подружнього життя, символізує міцність та гнучкість. Хоч цей день і не входить в список ювілеїв, але більшість пар часто святкують його з особливим розмахом.

Є багато слів, які б гості могли сказати подружній парі у цей день. Але якщо вам важко їх підібрати, тоді на поміч прийдуть ці чудові привітання з третьою річницею весілля:

Дорогі мої друзі, щиросердно вітаю вас зі шкіряним весіллям! Бажаю, щоб через багато-багато років, коли ви приміряєте на себе золотий титул, ваш будинок переповнювала така ж любов, радість, турбота, щирість і теплота, яка панує у ваших відносинах сьогодні!

***

На шкіряну річницю весілля хочу побажати чудовій парі — стабільного підйому вгору, до своїх чудових цілей. Приємних вечорів, ніжності, міцної любові і взаємного розуміння. За 3 роки подружнього життя ви стали ще кращими! Щастя вам, достатку і поповнення!

***

Дорогі друзі, від душі раді за Вашу родину, яка відзначає сьогодні свій третій день народження. Шкіряне весілля — це час, коли подружні стосунки стають міцнішими, гармонійнішими і яскравішими. Любіть одне одного як в перший день, радійте своєму партнеру, знаходьте приводи для побачень, дивуйте і балуйте свою другу половинку.

А якщо вам більше до вподоби віршовані вітання, тоді вам підійдуть наступні:

Три роки разом – це термін чималий,

П'янить трирічної витримки вино,

Вже один одного добре пізнали,

Уже два серця б'ються, як одне.

А попереду – так багато років щасливих,

Нехай радість наповнює кожен день,

Адже ювілей ваш, шкіряне весілля –

Сімейного життя третя лише щабель.

Ми вам бажаємо на щасливому тому шляху

У любові та в згоді все пройти,

На радість усім спадкоємців ростити,

Один одним більше злата дорожити.

***

Зі шкіряним весіллям, з трирічним союзом!

Бажаю все життя розділити вам один з одним,

Підтримувати, міцно триматися за руки,

Берегти та цінувати, щоб не відати розлуки.

Мої дорогі, нехай все буде здорово,

Сім'я довговічною, доля з добрим норовом,

Любов не зів'яне, і пристрасть не згасне,

Безмежного, чистого, світлого щастя!

Навіть якщо пара вирішила не святкувати третю річницю свого весілля, варто привітати подружжя хоча б в СМС. Теплі привітання з річницею — 3 річниця — точно принесуть щастя та зігріють цей день:

Три роки – це прекрасна річниця! Бажаю вам завжди любити один одного кожною клітинкою душі! Нехай ваш маленький світ вічно дарує вам затишок, радість і тепло!

***

Зі шкіряним весіллям вас! Нехай і наступні роки вашого союзу, як і три попередні, будуть сповнені любов'ю, взаєморозумінням і терпимістю один до одного. Сімейного щастя вам, затишку та душевної гармонії!

Привітання з річницею весілля. 4 роки після одруження

Льон здавна вважався символом міцних сімейних уз, благополуччя та достатку. Також 4 річницю часто називають восковим весіллям. Адже за період, прожитий разом, характери чоловіка і дружити стали більш піддатливими і м’якими. Цю річницю прийнято святкувати досить скромно, запросивши лише найближчих друзів та родичів.

Для привітання з четвертою річницею весілля чудово підійдуть гарні вірші:

Разом ви 4 роки,

Немов у казці, провели.

Крізь тумани, негоду

Ви любов свою знайшли.

Вітаємо з лляним весіллям!

Стали ви вже ріднею,

Нехай же з річницею кожної

Шлюб стає сильніше!

***

У сім'ї лляне весілля!

В день такий що ж побажати?

Щоб будинок був повна чаша,

А любов з роками – краще.

Щоб у мирі та разом

Ви своє виткали щастя,

Щоб в домі дитячий сміх

Був приємністю для всіх.

Щоб ви в любові купалися

І від щастя посміхалися!

Але якщо ви хочете виступити за святковим столом та сказати подружній парі тост, варто звернутися до прози:

Сьогодні ваша чудова дата! Вітаю з 4-річчям спільного життя! Нехай день вашого лляного весілля подарує неймовірне щастя на двох і почуття радості, нехай ваше життя наповнюється чудовими ідеями та важливими подіями, нехай вам завжди вдається долати будь-які перешкоди в житті, міцно тримаючись за руки та щиро люблячи один одного.

***

Подумати тільки, вже четверта річниця з того самого неймовірного, наповненого почуттями дня, як ви стали узаконеним одним цілим – сім'єю. А здається, тільки вчора ви крадькома прощалися біля під'їзду, не бажаючи розлучатися. В цей день, настільки особливий для вашої родини, мені хотілося б побажати вам запаморочливої ​​любові, яку ви неодмінно збережіть до кінця своїх днів, гармонії, терпіння, взаємної підтримки та розуміння, адже саме ці компоненти є основою сімейної ідилії. Не припиняйте один одного дивувати. Даруйте нові яскраві емоції. Захоплюйтеся один одним і бережіть ваше дивовижне, ніжне почуття, завдяки якому ви створили сім'ю.

А ось в СМС-привітаннях можна бути більш лаконічними та навіть трішки пожартувати, особливо, якщо вітаєте найкращих друзів:

Сьогодні у вас лляне весілля. А льон – це символ стосунків, які вже устоялися. Тому побажати вам хочеться, щоб сім'я міцніла з кожним днем. Зберігайте віру і відданість один одному. Нехай любов буде чистою, як льон, а життя таким же м'яким та легким, як ця тканина! З річницею вас!

***

Вітаю вас з 4-річчям подружнього життя! У лляне ваше весілля бажаю бігти назустріч своїм чудовим мріям, як два зайченяти біжать по синьому полю квітучого льону. Нехай всі проблеми йдуть на всі 4 сторони, користуйтеся по повній силами всіх 4-ох стихій. Любіть до знемоги та будьте щасливі до нестями.

Привітання з річницею весілля — 5 річниця

Перша ювілейна дата в житті подружжя носить назву “Дерев’яне весілля”. І саме вона вказує на міцність шлюбу. Щоб принести щастя молодому подружжю потрібно дарувати подарунки лише з дерева. А також подумати про теплі привітання з річницею весілля, коли пара вже 5 років разом:

Ви разом п'ять прекрасних літ,

З чим вітаю вас сердечно!

Завжди ловіть щастя світ,

Любов свою зберігайте вічно!

Нехай у вас все буде круто,

Адже ви приклад для багатьох пар!

Нехай дарує кожна хвилина

Вам почуття солодше, ніж нектар!

***

Сьогодні ми відзначаємо один з найчудовіших днів у вашому житті. Ви п'ять років тому здійснили обряд одруження. В той день ви перевернули своє життя, вирішивши відтепер завжди бути разом. І щоб ваше сімейне життя було більш щасливим, дружнім та міцним, не забувайте про такі поняття, як кохання, щирість, взаєморозуміння і довіра. Нехай час не остудить ваших сердець, не погасить полум'я кохання.

***

Від душі вітаю з дерев'яним весіллям. Ви успішно та красиво прокрокували 5 спільних років, бажаю вам і надалі так само бадьоро і благополучно рухатися по життю, не втрачати доброї надії та щирого кохання, проявляти завжди турботу про сім'ю і цінувати своє щастя.

Якщо ж потрібно відправити СМС з привітаннями на 5 річницю весілля, варто сказати лише найважливіше:

Щиро хочу привітати вас з дерев’яним ювілеєм, з 5-річчям вашого сімейного життя. Бажаю жити до глибокої старості, зберігаючи в серцях любов.

Привітання з сьомою річницею весілля

За цей час подружня пара пережила основні кризи перших років і може рухатися далі, з впевненістю дивлячись у своє майбутнє. Якщо ви збираєтесь в гості і хочете справити гарне враження на подружню пару, варто заздалегідь придумати привітання на 7 річницю весілля. Це можуть бути вірші:

З семиліттям сім'ї

Вас сьогодні вітаю,

Щастя, радості любові

Вам сердечно бажаю.

Нехай терпіння, розуміння

Ніколи вас не залишать,

Побутові нехай проблеми

Пристрасть не зменшать.

***

Ви разом сім чудесних років,

З чим вас сердечно і вітаю!

Важливіше любові немає,

Тож щастя вічного бажаю!

Нехай мир і злагода в родині у вас

Завжди панують, щоб у відносинах

Вогонь кохання довіку не згас!

Тоніть в радісних миттєвостях!

А також привітання з річницею весілля на 7 рік після шлюбу у прозі:

Я вітаю вас з мідним весіллям! Щасливі 7 років за плечима, а попереду нехай буде ще багато років любові, багатства та успіхів. Бажаю, щоб яскравим мідним кольором на сонці життя переливалися ваші почуття, щоб для вашої родини щодень був чудовим і добрим! І нехай ваші серця б'ються в одному ритмі мелодії з 7 нот: натхнення, радості, розуміння, поваги, чуйності, ніжності, пристрасті.

***

Вітаємо вас з семиліттям спільного життя і висловлюємо свою вдячність за те, що вселяєте в людей віру і надію, що любов і міцна сім'я існують на цьому світі. Тільки вам відомо, що вам вартувало створити справжню "одиницю суспільства", якою пишається країна. Бажаємо вам виконання ваших бажань, щораз міцнішу з роками любов і яскравих позитивних вражень від життя.

Привітання з річницею весілля через 10 років після одруження

Це перший серйозний ювілей пари, тому 10 річниця весілля завжди святкується з великою кількістю запрошених гостей. Наші предки вірили, що олово здатне прикликати в будинок достаток і удачу. В далекі часи дружина дарувала коханому олов’яну ложку, яку потрібно було завжди носити з собою, щоб сімейне щастя стало міцним. Часто цей звичай можна зустріти і сьогодні. А ось чоловік традиційно дарує коханій букет з 11 троянд. При цьому 10 бутонів повинні бути червоними і 1 — біла.

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Традиційно гості вітають подружжя, бажаючи йому довгих років щасливого життя та палкої любові. А ось і привітання з 10 річницею весілля:

Річниця – десять років –

Дата довгождана.

Що за свято? Не секрет,

Весілля олов'яне.

Ваші почуття вже давно

Часом перевірені,

І один одному ви долею,

Мабуть, довірені.

Нехай в очах вогонь горить,

А у серцях – бажання.

Нехай завжди в родині будуть

Мир, щастя і кохання.

***

Вас з весіллям олов'яним

Вітаємо ми нині,

Десять років промчало швидко,

Як одні щасливі миті,

Вашій парі ми бажаємо

Жити в достатку та любові,

Побут завжди вести спільний,

Почуття зберігати свої!

***

Вас з весіллям олов'яним

Вітаємо ми нині,

Десять років промчало швидко,

Як одні щасливі миті,

Вашій парі ми бажаємо

Жити в достатку та любові,

Побут завжди вести спільний,

Почуття зберігати свої!

***

Від щирого серця привітаю вас, дорогі, з першим десятком вашого подружнього життя, з олов'яним весіллям! Бажаю з таким же успіхом прожити ще багато щасливих років, бажаю постійно відчувати ніжність і турботу один одного, бажаю кожен день заряджати свою любов яскравими емоціями та приємними враженнями, бажаю зберігати у своєму будинку світлий затишок і атмосферу гармонії!

А якщо ви не можете бути присутніми на святі, не забудьте відправити СМС-привітання:

З олов'яним весіллям! Нехай щасливо і весело вам вдасться крокувати крізь багато років і долати будь-які перешкоди. Нехай в будинку вашому буде вічно світло і тепло, а в серцях нехай ваших живе вірна і міцна любов один до одного!

***

Вітаю з олов'яним весіллям! Нехай вам вдасться прожити ще багато щасливих десятиліть життя, нехай ваша сім'я буде завжди міцна і дружна, нехай в будинку панує благо і любов, нехай за вікном сяють яскраві промені удачі та везіння!

Привітання з п’ятнадцятою річницею весілля

В давнину вважалося, що кришталь має магічну силу, адже цей матеріал дарує людям здоров’я, силу і довголіття. Тому не даремно саме його обрали в якості символу 15 років спільного життя. Зазвичай святкують цю річницю гучно, запрошуючи не лише близьких друзів і родичів, але й просто знайомих, колег по роботі.

Привітання з 15 річницею весілля часто викликають проблеми, адже хочеться так багато побажати подружній парі! Але за допомогою цих вітань ви зможете принести радість та теплі почуття на святкування:

Дзвенить променистий кришталь,

Іскриться шампанського світло,

Звичайно, вам зовсім не жаль

П'ятнадцяти прожитих років!

Кришталь неостиглої любові

Несіть і далі з собою,

А я бажаю поки,

Щоб щастя не дало збою.

***

Привітання в листівці

Надряпав красиво —

Розпливетеся в усмішці!

Нехай живеться вам щасливо!

У день Кришталевої річниці

Вам бажаємо цілуватися,

Чоловікові — бути завжди чоловіком

І дружиною милуватися!

А дружині завжди красивою

Ми бажаємо залишатися!

У житті солодком і щасливому

Ми бажаємо вам купатися!

***

Вітаю з кришталевою річницею, з 15-річчям вас, ув'язнені! Ув'язнені, звичайно ж, в міцному і щасливому союзі. Бажаю берегти серця один одного, як кришталь, і здувати один з одного пилинки, бажаю щоранку, кожен день, кожен вечір, щоночі проводити солодко і весело разом. Живіть в розкоші та щасті, багатстві та любові!

Привітання з річницею весілля — 25 років разом

Срібло — досить міцний метал, який не псується з часом. Це символ чистоти, благородства, вірності. Саме тому його і обрали для такої важливої дати як 25 річниця весілля. Згідно традицій цей день відзначають у колі близьких родичів, друзів, вже дорослих дітей. Головне, щоб запрошених було не менше 25 чоловік.

А якщо привітання з 25 річницею весілля придумати вам важко, то наступні варіанти допоможуть побажати подружжю гарної та щасливої долі:

Від усієї душі вітаю вас із 25-річчям вашого шлюбу, зі срібним весіллям! Бажаю, щоб ваше щастя сяяло, наче срібло на сонці, щоб ваші почуття завжди зігрівали ваші серця і наповнювали затишком ваш дім, щоб у вашому спільному житті не було розчарувань, щоб попереду вас чекало ще багато радісних подій і веселих свят!

***

Ми спостерігали за вами протягом всіх цих років і хочемо сказати, що цей союз є найміцнішим і найщасливішим! Ви довели, що кохання можна зберегти протягом чверті століття і не втратити жодної краплинки щастя. Ми бажаємо, щоб і надалі ваш союз був таким же міцним, як ті кільця, якими ви сьогодні обмінялися. Ми хочемо побажати вам, щоб і на золоту річницю ви могли так само щасливо зустріти світанок, як і сьогодні!

***

Любе подружжя, сьогодні Ваш сімейний стаж ознаменувався срібною цифрою в 25 років. За ці роки Ви стали єдиним неподільним цілим, створили міцну сім'ю, пройшли разом через труднощі. Хочемо побажати Вам радості спільного буття на довгі роки, кохання, гармонії і процвітання!

***

Під кришталевий дзвін бокала,

Під шум шампанського вина

З весіллям срібним вас вітаєм,

Бажаєм щастя і добра,

Бажаєм вам кохання чистого,

Щоб ви його із року в рік,

Як скарб безцінний, променистий,

Пронесли крізь бурю життєвих доріг!

***

Сріблом задзвенів Ваш ювілей,

Двадцять п'ять майнуло – не впіймати

Хочуть Вас сьогодні привітати

Родичів багато і дітей.

Ну і друзі теж прийшли до Вас,

Друзі також хочуть мовить слово,

Ми всі тут зійшлись не випадково

У цей урочистий, світлий час.

Ви багато літ змогли прожити

В злагоді, у мирі і пошані,

Іскру Божу в Вашому коханні

Ви в серцях навіки зберегли.

Хочемо Вам щиро побажати,

Щоби довго Ви змогли прожити,

Ми ж Вам знову подаруєм квіти

У наступні ваші двадцять п'ять!

Привітання з річницею весілля — 40 річниця

Хоч 40 річниця весілля і є досить важливою віхою в житті подружжя, але її не прийнято відзначати з великою кількістю гостей. Запрошувати слід лише близьких родичів.

Ну а привітання з річницею весілля, коли пара прожила цілих 40 років, повинні бути особливими. Тому не жалійте хороших слів та теплих побажань:

З рубіновим весіллям вас, дорогі!

Сьогодні ви знову у нас молоді.

Сердечно і щиро вас вітаю,

Родині процвітати ще довго бажаю.

Ви стільки всього пережили удвох,

Будь-які проблеми вже байдужі.

Ось це і є справжнє щастя –

Закохатися, одружитися і не розлучатися!

***

Життя прожили ви гідне і чесне

Кожну мить, один одним живучи.

Сорок років – ми від душі вас вшановуємо.

Захоплюючись вами і люблячи.

Як рубіни: і яскраві і вогнені

Загорілися факелом серця.

Все для вас – привітання та подарунки вам.

Життя вам пройти разом до кінця.

Нехай ваш приклад добрий, чудовий

Стане путеводною зіркою.

Для сім’ї іншої, ще недосвідченої

І такої по-дитячому молодої!

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***

Ви – як дороге вино, з роками стаєте тільки краще. О, як личить вам щастя, яке ви вже 40 років отримуєте один від одного! Дай Боже кожному такий шанс і можливість прожити неймовірно красиве і довге життя з коханою людиною. Бажаємо, щоб життєву подружню колекцію дорогоцінного каміння та металів поповнили золото, діамант і платина.

***

Вітаю з відміткою 40 в спільному житті, з рубіновою річницею. Нехай ваше життя виблискує також яскраво, як цей кристал, нехай у вашій родині панує здоров'я, щастя і лад, нехай серця ваші б'ються в один такт, нехай ваші прожиті разом роки стануть для вас гордістю і прекрасним спогадом. Добра вашій родині та довгих років життя.

Привітання з 50 річницею весілля

Золоте весілля — особливий ювілей, адже він означає, що пара прожила півстоліття разом. Вони вже подолали усі труднощі і негаразди, тому тепер можуть просто розслабитися та відсвяткувати цей день у колі близьких та рідних людей.

Так як 50 річниця весілля відрізняється особливим теплом та радістю, то і привітання повинні бути унікальними. Особливо гарно звучать вірші:

Ювілей — то жнив пора багата,

Хоч іще весна лиш золота...

Зичим в день, який для вас є святом:

Хай зозуля вам кує літа,

Хай дарують весни вам зелені

Чари молоді своїх чудес,

Посилає вам благословення,

Щедру благодать Господь з небес!

Радості, добра вам і здоров'я

На щодень міцного, як граніт.

Світ завжди приймайте із любов'ю,

Хай щастить вам! Многая вам літ!

***

Зі святом вас, мамо і тату!

У цю урочисту дату

Бажаєм, щоб в домі було

Весняного сонця тепло,

Щоб радість серця ваші гріла,

І щоби ніщо не боліло

Ніколи-ніколи у вас.

Життя, як барвистий палас,

Стелилося б вам попід ноги,

І ваші обидві дороги,

Які пострічались колись,

Навіки переплелись,

Життя промайнуло, проте,

Весілля своє «золоте»

Ви раді зустріти удвох.

І хай помагає вам Бог!

Весільне свято — це святе.

У цім чарівно вбранім залі

«Люблю» — це слово золоте,

Ви одне одному сказали,

Нехай же світле почуття

Не пропаде, не охолоне,

Ви з ним пройдіть усе життя,

Хай сивина покриє скроні.

Любіть, турбуйтеся, живіть,

Хоч іноді захмарить небо,

Не забувайте ні на мить,

Що разом вік прожити треба.

Хоч ямкувата шлюбна путь,

Ці істини усім відомі,

Хай ваші діточки зростуть

В щасливім батьківському домі!

Але якщо вам важко запам’ятати віршовані форми, а вразити ювілярів дуже хочеться, підійдуть і такі привітання з річницею весілля через 50 років після одруження:

Рівно 50 років тому ви взялися за руки та ступили у нове спільне життя. І попри те, що в цьому житті було багато різних випробувань, ви завжди гідно проходили їх всі й ніколи не переставали підтримувати, допомагати, а головне, любити один одного. Ваша вірність перевірена часом, ваша любов пройшла велике загартування життєвими труднощами. І те, що в ваших очах, як і раніше горить вогонь пристрасті, ніжності та обожнювання один до одного – це неоціненна нагорода за всі прожиті роки. Ми бажаємо вам безмірного щастя і такого ж здоров'я. Бажаємо нескінченних радісних років життя. Нехай ваша мила, чарівна і прекрасна подружня пара завжди буде прикладом і еталоном для наслідування для ваших дітей, онуків і правнуків. Вітаємо з ювілеєм сімейного життя!

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Сьогодні вашому союзу 50 років! Півстоліття ви зуміли прожити разом, зберігаючи почуття та ідилію. Ви побудували не просто сім'ю, а створили цілий світ, який базується на довірі, терпінні, розумінні та обопільній підтримці. Не втрачайте цього. Ніколи не переставайте дивувати один одного і насолоджуватися вашими почуттями. Ви дивовижні, і золота річниця тому підтвердження. Адже не кожна пара здатна зберегти все найпотаємніше протягом стількох років. Я щиро вам бажаю гармонії, спокою, щастя і незгасної любові. Півстоліття – це звичайно досягнення, але я думаю, ви зумієте прожити ціле століття з однією душею на двох.

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