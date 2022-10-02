Найкращі стандарти НАТО: військовий експерт оцінив нинішній стан української армії

За словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, зараз ЗСУ фактично є провідною армією на європейському континенті.

Про це він сказав під час інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"Рівень оснащеності та головне - рівень підготовки особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО", - наголосив Снєгірьов.

За його словами, Україна вже показала своїми практичними діями, що готова до вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Питання щодо реформування правоохоронної системи, структур боротьби з корупцією, на чому наполягали провідні країни Заходу, це питання суто технічні та внутрішні. Вони не повинні перешкодити Україні в подальшій євроатлантичній інтеграції", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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