Найкращі стандарти НАТО: військовий експерт оцінив нинішній стан української армії

Наразі рівень підготовки особового складу українських Збройних сил відповідає найкращим стандартам країн-членів НАТО.
За словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, зараз ЗСУ фактично є провідною армією на європейському континенті.
Про це він сказав під час інформаційного телемарафону, пише УНІАН.
"Рівень оснащеності та головне - рівень підготовки особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО", - наголосив Снєгірьов.
За його словами, Україна вже показала своїми практичними діями, що готова до вступу до Північноатлантичного альянсу.
"Питання щодо реформування правоохоронної системи, структур боротьби з корупцією, на чому наполягали провідні країни Заходу, це питання суто технічні та внутрішні. Вони не повинні перешкодити Україні в подальшій євроатлантичній інтеграції", - зазначив військовий експерт.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.
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