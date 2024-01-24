"Найкращі воїни – від 18 до 25": генерал Кривонос закликав знизити мобілізаційний вік

За його словами, найкращі воїни – ті, які молоді і вмотивовані.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що найкращими воїнами є чоловіки віком від 18 до 25 років, бо вони молоді і вмотивовані.

Про це він повідомив на youtube-каналі "Говорить великий Львів".

Кривонос певен, що всі чоловіки рано чи пізно будуть воювати, тому потрібно готувати все військовозобов'язане населення до війни.

"Треба реально дивитися на ці речі, якщо ми хочемо вижити як держава. Ми змушені будемо це робити", – нагоголосив він.

Генерал закликав негайно провести зниження мобілізаційного віку.

"Бо як би там не було, найкращі воїни – це від 18 до 25. Середній вік військових зараз – від 38 до 50 років. Але здатність переносити фізичні навантаження в 40-річного значно менші, ніж у 25-річного. Бо фізіологію складно обманути. Найкращі воїни ті, які молоді і вмотивовані. Підняти питання мотивації і що стосується фізичної навченості, то це значно простіше, якщо цим зайнятися професійно", – сказав військовий.

Відповідаючи на питання, чи дійсно бійці від 38 років і старше досвідченіші, Кривонос наголосив, що питання стоїть не в досвідченості, а в навченості.

"Якщо людину правильно професійно навчити, то вона може досягти результатів, проте фізіологію складно "надурити". До того ж 22-25-річні чоловіки значно швидше відновлюються, ніж 40-річні. Я вже не кажу про спроможність виконання фізичних нормативів", – підсумував Сергій Кривонос.

Раніше штурмовик Петро Горбатенко заявив, що до лав ЗСУ треба призивати, зокрема, чоловіків 18-20 років. Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.

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