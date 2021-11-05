Найкращими пацієнтами є ті, яких ми після операції більше не бачимо – один день із життя ендоваскулярного хірурга

Найкращими пацієнтами є ті, яких ми після операції більше не бачимо – один день із життя ендоваскулярного хірурга

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності та інвалідності у світі, зокрема і в нашій країні.

Згідно з дослідженнями МОЗ, щороку в Україні реєструють 50 тисяч випадків інфаркту міокарда та понад 120 тисяч інсультів. Саме інсульти, а також ішемічна хвороба серця є найбільш поширеними причинами смерті та втрати працездатності українців.

Журналісти ТСН.ua провели день з ендоваскулярним хірургом Андрієм Басацьким в Інноваційному центрі хірургії серця та судин "Добробут" та на власні очі побачили, як сьогодні виглядає сучасна кардіохірургія. Готові ділитися своїми враженнями.

Робочий день лікаря розпочинається рано – з 8:00, але наш герой – ендоваскулярний хірург Андрій Басацький – приїжджає до клініки ще раніше, щоб перевірити стан пацієнтів, прооперованих напередодні, та за необхідності відкоригувати лікування. Загалом у хірурга може бути дві-три операції за день, але в будь-який момент треба бути готовим прибути у відділення.

ТСН.ua

ТСН.ua

Працює лікар в Інноваційному центрі хірургії серця та судин у відділенні ендоваскулярної хірургії. Як розповідає лікар, основним напрямом роботи відділення є ендоваскулярні втручання. При захворюваннях серцево-судинної системи (ішемічній хворобі серця та інфаркті міокарда) вони складають близько 80% від усіх операцій. На другому місці – порушення мозкового кровообігу (інсульт). Треті за частотою – захворювання периферичних судин, як правило, артерій нижніх кінцівок. На четвертому місці – втручання при наявності пухлин задля припинення кровопостачання.

Сьогодні Інноваційний центр хірургії серця та судин "Добробут" – єдиний серед усіх кардіохірургічних закладів в Україні, де понад 80% усіх операцій на серці проводяться мініінвазивно. Це означає, що операції проводяться через невеликий розріз між ребрами, або, у випадку ендоваскулярних методів – через прокол артерії. До артерії вводиться спеціальний катетер, через який всередині серця здійснюється сама операція.

ТСН.ua

ТСН.ua

Операційна зсередини: як відбувається ендоваскулярна операція

Ендоваскулярні операції (балонна ангіопластика, стентування, видалення тромбів та інші) проводять у спеціальній рентгеноопераційній. Операційна оснащена ангіографічною установкою Siemens останнього покоління, яка дає можливість отримати отримати зображення контрастованих судин великої роздільної здатності. Саме висока якість зображення дає змогу хірургу найбільш точно контролювати свої дії. Також в операційній – монітор пацієнта, дефібрилятор, апарат для наркозу та штучної вентиляції легень. Абсолютно всі витратні матеріали одноразові – це забезпечує повний захист від ризику післяопераційних інфекційних ускладнень.

ТСН.ua

ТСН.ua

Втручання проводиться судинним хірургом за участі анестезіолога, який робить місцеву анестезію та стежить за основними життєвими показниками пацієнта: тиск, пульс, температура тіла. В окремій апаратній кімнаті асистент відстежує хід операції на спеціальних моніторах, які транслюють зображення судин пацієнта у реальному часі. Хірург вводить до судини рентгенконтрастну речовину, яка робить її видимою на рентгені, і таким чином бачить серце.

ТСН.ua

Ми були присутні на операції коронарної ангіопластики. Це сучасний метод відновлення прохідності звужених коронарних артерій, що постачають кров у серцевий м'яз. Через прокол артерії на руці пацієнта хірург провів балонний катетер у звужену ділянку судини та розширив її, видаливши атеросклеротичні бляшки. "Усі операції проводяться лише з місцевою анестезією, оскільки судини зсередини не мають больових рецепторів", – пояснив лікар.

ТСН.ua

"Операції мають виконуватися дуже швидко – від моменту, як у людини заболіло, до того, як ми відкрили судину, має пройти якнайменше часу. Тільки-но відчули біль, задишку, відчуття страху, негайно потрібно викликати "швидку", адже рахунок йде на хвилини", – говорить хірург та додає, що у "Добробуті" цей механізм чітко відпрацьований.

Такі операції не просто важливі, а життєво необхідні. Так, за даними МОЗ, у понад 68% летальних випадків причиною є саме захворювання серцево-судинної системи. Важливо, щоб люди отримували інформацію про сучасні методи профілактики та лікування серцево-судинних захворювань та мали можливість вчасно запобігти проблемі.

Переваги екдоваскулярної хірургії та особливості післяопераційного періоду

Основна відмінність і цінність ендоваскулярної хірургії полягає у тому, що операцію проводять без наркозу і без традиційних розрізів грудної клітини – замість них роблять проколи у судинних стінках, через які і виконують усі маніпуляції. Завдяки цьому, через відсутність хірургічної травми та наркозу, вже через 1-2 години після маніпуляції пацієнт може підвестися з ліжка і вільно рухатися, а наступного дня – поїхати на домашню реабілітацію.

Палати та блок інтенсивної терапії оснащені спеціальними функціональними ліжками з системою подачі кисню, вакуум-аспіратором, кліматичною технікою та устаткуванням для догляду за пацієнтом та цілодобового контролю за його станом.

ТСН.ua

Крім короткого післяопераційного періоду, перевагами екдоваскулярної хірургії є відсутність вікових обмежень, а також можливість проводити хірургічне втручання тим, кому протипоказаний наркоз."Чому я не зробив цього раніше. Якби знав, що так буде, то вже б давно прооперувався", – такими були перші слова 70-річного пацієнта, який успішно переніс операцію, що тривала менше години.

ТСН.ua

У такі моменти розумієш – наша медицина зробила величезний крок уперед. Завдяки мініінвазивній методиці українські хірурги можуть прооперувати пацієнта з мінімальним втручанням в організм. Найбільше вражає, що пацієнт, якого прооперували вчора, сьогодні розповідає про гарне самопочуття і готовність повернутися у звичний ритм життя.

Провівши цілий день пліч-о-пліч із хірургом, ми на власні очі побачили нелегку та вкрай відповідальну щоденну працю кардіохірурга та переконалися що в Україні існують дійсно висококласні лікарні та можливості лікуватися в умовах, які відповідають найвищим світовим стандартам. Інноваційний центр хірургії серця та судин "Добробут" є унікальним закладом, в якому поєднані найсучасніше обладнання, фахівці світового рівня та найкращі умови для пацієнтів — все це дає можливість не лише проводити обстеження та лікування найвищої якості, а отримати задоволення від перебування в клініці. Спеціалісти центру щодня рятують серця, а отже і життя українців. Сьогодні до центру серця і судин приїздять хірурги з-за кордону, аби навчитися вітчизняної техніки мініінвазивних операцій. Пишаємося нашою медициною!

ТСН.ua

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