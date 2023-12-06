Найкращий подарунок до Дня Святого Миколая: 8 українських дітей повернули додому

Кожна дитина заслуговує бути в колі близьких на свята.

Сьогодні, 6 грудня, у День Святого Миколая, вісім дітей повернули до України. Невдовзі вони воззєднаються зі своїми родинами.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Передріздвяне диво

Як зауважив Єрмак, спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво. Дітей, яких раніше викрали росіяни, вдалося повернути додому.

"Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині", –

Це досягнення вчергове доводить, якою ефективною є взаємодія команди Офісу та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

"Вдячні Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ", – деталізував голова ОПУ.

Єрмак наголосив: українська влада докладатиме максиму м зусиль, щоб кожна викрадена дитина повернулася додому.

Раніше стало відомо, що держава-агресорка звільнила ще 6 українських дітей. Досягти їхнього возз'єднання з сім'ями в Україні вдалося за посередництва Катару.

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