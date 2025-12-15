Українці назвали найкращу гарантію безпеки і це не захист США

Які гарантії безпеки українці вважають найдієвішими. / © ТСН.ua

Розробку Україною ядерної зброї 31,1% українців вважають найкращою гарантією безпеки.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа», проведеного від 05 до 26 листопада 2025 року (вибірка — 1000 респондентів).

Вступ України до НАТО, як найкращу гарантію безпеки, підтримують лише 19,4% опитаних. У 2024 році цей показник був набагато вищим — 29,3%. При цьому розміщення військ європейських країн в Україні та оборонний союз зі США, включно з можливістю розміщення американських військ, дієвою гарантією безпеки вважають лише 11,7% та 10,2% відповідно.

Водночас відмову від вступу до НАТО та оголошення нейтралітету 41,1% опитаних вважає недопустимим компромісом на мирних переговорах з Росією. А членство України в НАТО загалом підтримують 71,3% респондентів.

«Це свідчить, з одного боку, про розчарування українців у міжнародній підтримці, у зовнішніх гарантіях безпеки, а з іншого, віддзеркалює усвідомлення, що саме ядерна зброя дозволяла Росії грати на страхах Заходу, а це, в свою чергу, позначалося на повільній, нерішучій військовій допомозі Україні», — йдеться в дослідженні.

Без надійних західних безпекових гарантій Україні не варто йти на переговори з Росією, бо Росія знову почне війну після нетривалої паузи. Так вважають 64,9% опитаних. На противагу цьому 30,7% відповіли, що на такі переговори йти все одно треба, бо Україна не має ресурсів для війни на виснаження.

Розчарування українців у міжнародній підтримці позначилося й на довірі до західних лідерів. Так, за даними опитування, рівень довіри до президента США за рік впала на 20,2% — від 44,6% у 2024 році до Джо Байдена до 24,4% у 2025 році до Дональда Трампа. Лідер довіри українців із 76,1% у 2025 році — прем’єр Великої Британії Кір Стармер.