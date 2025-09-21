"Найкраща стратегія захисту": які регіони може охопити безпольотна зона над Україною

Захід може переглянути свою позицію щодо безпольотної зони над Україною / © ТСН

Нещодавні інциденти з російськими дронами, які влітали в повітряний простір Польщі, та порушення кордонів Естонії трьома винищувачами МіГ-31 змусили аналітиків знову заговорити про можливість закриття неба над Україною. Ця ідея, яка обговорювалася з весни 2022 року, наразі набуває нової актуальності на тлі зростаючої загрози для країн НАТО.

Про це розповів ексрадник командувача військами США, американський аналітик Марк Войджер в інтерв’ю «24 Каналу».

Які регіони України може покрити безпольотна зона

Марк Войджер вважає, що НАТО має достатній військовий потенціал для того, щоб перехоплювати російські безпілотники та ракети над частиною території України. За його словами, йдеться про західні та північні регіони, а також про Київ, аж до річки Дніпро.

Захід, за його словами, раніше мав серйозні побоювання щодо можливої ескалації конфлікту з Росією, що й стало причиною того, що ця ідея не отримала достатньої підтримки та жодних реальних кроків щодо її реалізації не було зроблено.

«Проблема, на його думку, полягає в тому, що НАТО в цілому та окремі країни-члени Альянсу мають серйозні побоювання щодо можливої ескалації конфлікту з Росією», — заявив Марк Войджер.

«Кордонів більше не існує»

Проте зараз ситуація змінилася. Російські дрони, які залітають у повітряний простір держав НАТО, є «тривожним сигналом» для всього Альянсу.

«Раптом країни-члени НАТО, їхні уряди, лідери, суспільства усвідомили, що кордонів більше не існує, вони не захищають повітряний простір», — наголосив аналітик.

Він підкреслив, що «найкращою стратегією захисту» для НАТО є надання Україні допомоги у перехопленні безпілотників та ракет над її територією, щоб вони не проникали у повітряний простір держав Альянсу.

Войджер вважає, що настав момент, коли Європа та НАТО повинні «прокинутися та ухвалити тверде рішення». Йдеться про необхідність конкретних та рішучих дій, спрямованих не тільки на всебічну підтримку України, але й на ефективний захист власних територій. Надання допомоги Києву у нейтралізації подібних загроз ще до того, як вони досягнуть кордонів Альянсу, є нагальним завданням.

Нагадаємо, ідея розширеної повітряної безпеки над Україною поки не знайшла широкого відгуку серед союзників. За словами Курта волкера, польський уряд та міністр оборони підтримують цю ідею, однак інші країни вважають, що пріоритетним має бути захист Балтійського регіону.