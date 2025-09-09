ТСН у соціальних мережах

Наймальовничіша дорога Львівщини: де розташована Турківська вісімка (фото)

На Львівщині розташований серпантин Турківська вісімка, відомий серед туристів своїми краєвидами. Особливо чарівним він стає восени.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Турківська вісімка. Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка — один з найгарніших серпантинів України, який розташований на дорозі H-13 Львів — Самбір — Ужгород поблизу села Явора.

Про це повідомив блог ukrainian_travels.

Особливість цієї ділянки дороги полягає в її вигинах, які створюють ефект вісімки та відкривають панорамні краєвиди на гірські схили й річку Стрий. Туристи зазначають, що наймальовничішою дорога стає восени, коли поряд з вічнозеленою хвоєю можна побачити розмаїття кольорів — від жовтого до багряного та яскраво-помаранчевого.

Туристам радять робити зупинку праворуч після спуску з серпантину, щоб насолодитися краєвидами. В соцмережах користувачі діляться враженнями від подорожей цією локацією: «Їздив там, краєвид під час спуску неймовірний», «А восени такі барви навколо».

Окрім Турківської вісімки, мандрівники можуть побачити й інші цікаві місця поряд. Серед них — озеро біля «Співочого поля», де можна відпочити на природі, Яворська ГЕС та Турківський кар’єр, які також відомі своїми пейзажами.

Нагадаємо, одним з мальовничих місць України є й Бернардинський монастир із його затишним двориком, який уже кілька століть вабить львів’ян і туристів. Серед особливих принад — криниця, яка вважається однією з найстаріших у місті.

