Наймальовничіша дорога Львівщини: де розташована Турківська вісімка (фото)

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Реклама

Турківська вісімка — один з найгарніших серпантинів України, який розташований на дорозі H-13 Львів — Самбір — Ужгород поблизу села Явора.

Про це повідомив блог ukrainian_travels.

Особливість цієї ділянки дороги полягає в її вигинах, які створюють ефект вісімки та відкривають панорамні краєвиди на гірські схили й річку Стрий. Туристи зазначають, що наймальовничішою дорога стає восени, коли поряд з вічнозеленою хвоєю можна побачити розмаїття кольорів — від жовтого до багряного та яскраво-помаранчевого.

Реклама

Туристам радять робити зупинку праворуч після спуску з серпантину, щоб насолодитися краєвидами. В соцмережах користувачі діляться враженнями від подорожей цією локацією: «Їздив там, краєвид під час спуску неймовірний», «А восени такі барви навколо».

Окрім Турківської вісімки, мандрівники можуть побачити й інші цікаві місця поряд. Серед них — озеро біля «Співочого поля», де можна відпочити на природі, Яворська ГЕС та Турківський кар’єр, які також відомі своїми пейзажами.

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Турківська вісімка / Фото: ukrainian_travels

Нагадаємо, одним з мальовничих місць України є й Бернардинський монастир із його затишним двориком, який уже кілька століть вабить львів’ян і туристів. Серед особливих принад — криниця, яка вважається однією з найстаріших у місті.