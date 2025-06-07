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Наймасованіша атака на Харків, Трамп відреагував на обстріл України: головні новини ночі 7 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 червня 2025 року:
Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова: горять житлові будинки, серед постраждалих немовля Читати далі –>
Фактично звинуватив Україну: Трамп прокоментував останній масований обстріл Читати далі –>
У Тернополі та Дніпрі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
У Бельгії розслідують моторошне вбивство двох українок — матері та маленької доньки Читати далі –>
Росія обірвала життя молодої пари: у Луцьку під завалами знайшли тіло другої жертви обстрілу Читати далі –>