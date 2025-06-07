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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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10k
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1 хв

Наймасованіша атака на Харків, Трамп відреагував на обстріл України: головні новини ночі 7 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 червня 2025 року:

  • Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова: горять житлові будинки, серед постраждалих немовля Читати далі –>

  • Фактично звинуватив Україну: Трамп прокоментував останній масований обстріл Читати далі –>

  • У Тернополі та Дніпрі вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • У Бельгії розслідують моторошне вбивство двох українок — матері та маленької доньки Читати далі –>

  • Росія обірвала життя молодої пари: у Луцьку під завалами знайшли тіло другої жертви обстрілу Читати далі –>

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