Наймасованіша атака року: військовий пояснив, чому Путін наказав бити по енергетиці

Масований обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

В ніч проти 3 лютого Росія здійснила наймасштабнішу у цьому році комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися Київщина, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харківщина та інші регіони. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, вважає, що цей удар є частиною стратегії примусу України до капітуляції напередодні можливих дипломатичних процесів.

Про це розповів генерал армії Микола Маломуж в ефірі «24 Каналу».

За словами генерала, логіка дій Кремля залишається незмінною: коли армія окупантів буксує на фронті, Москва вмикає терор тилу. Маломуж провів паралелі з попередніми перемовинами в Абу-Дабі, після яких Росія також намагалася різко посилити тиск.

Реклама

«Путін дав команду терміново наступати на всіх фронтах, але все провалилося», — наголосив генерал.

Оскільки масштабні наступальні дії не принесли бажаного результату і швидкого просування не відбулося, російське керівництво вирішило компенсувати військові невдачі ударами по критичній інфраструктурі. Мета — створити картинку «вирішального етапу» війни, де Україна нібито не має шансів вистояти.

Удари по «атомній» логістиці

Нинішня атака вирізняється не лише масовістю, а й вибором цілей. Маломуж підкреслив, що росіяни били не хаотично, а намагалися вивести з ладу ключові елементи, що забезпечують стабільність енергосистеми.

«Це підстанції, це об’єкти генерації, це передаточні станції від атомних електростанцій», — пояснив експерт.

Реклама

Ураження таких об’єктів створює ланцюгову реакцію: страждає не лише світло в оселях, а й транспорт, зв’язок, економіка та оборонно-промисловий комплекс.

Чому Кремль зробив ставку на зиму

Час для атаки обрано не випадково. Кремль розраховує, що удари взимку, під час морозів, будуть найбільш болісними для населення. Росія намагається спровокувати тривалі блекаути, щоб посіяти паніку, вплинути на суспільні настрої та змусити українців вимагати миру на будь-яких умовах.

«Вони рахують, що буде вирішальний етап, тому він особливо цинічний, особливо масовий», — підсумував Маломуж.

Генерал наголосив: попри те, що Москва може намагатися використовувати ці атаки як аргумент на переговорному треку, це не свідчить про готовність Путіна до реального компромісу. Головна мета агресора залишається незмінною — знищення української державності, а ракетний терор є лише інструментом досягнення цієї мети.

Реклама

Що сказав Зеленський про атаку

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про порушення Росією негласних домовленостей щодо утримання від ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, за ініціативою лідера США Дональда Трампа обидві сторони мали протягом семи днів не атакувати об’єкти енергетики та критичної інфраструктури на час роботи переговорних команд.

Втім, як наголосив Зеленський, Росія зірвала ці домовленості вже в ніч проти п’ятниці, а згодом повторила удари, фактично проігнорувавши взяті на себе зобов’язання. Президент підкреслив, що атаки були завдані у період сильних морозів, коли температура в окремих регіонах опускалася нижче –20°C, що свідчить про цинічний намір залишити українців без тепла та світла у найкритичніший момент зими.

Глава держави назвав дії РФ прямим сигналом про небажання Кремля дотримуватися будь-яких домовленостей і наголосив на необхідності реакції з боку міжнародних партнерів. Україна, за його словами, вже інформує американську сторону про порушення та очікує, що ці дії Росії не залишаться без наслідків.