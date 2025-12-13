Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла

Одеса залишилась без світла, води та тепла внаслідок атаки РФ / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У ніч проти суботи, 14 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.

За інформацією керівника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста — його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

«Чекаємо на вердикт енергетиків»

На місці ліквідації наслідків відбувся брифінг за участі керівництва міста та області. Лисак, коментуючи ситуацію, наголосив на прямій залежності теплопостачання від відновлення електрики.

«Поки йде обстеження, результати будуть трошки пізніше. Тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою… Що стосується опалення, ми теж будемо залежні в даному випадку від наших енергетиків. Коли вони зможуть запустити електроенергію, за рахунок якої ми зможемо запустити опалення. Я думаю, що ближче до кінця сьогоднішнього дня у нас буде якась ясність, як ми будемо рухатись далі», — заявив керівник МВА.

Ситуація з водою та світлом

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, енергетикам вже вдалося знайти технічне рішення, щоб заживити 40 тисяч абонентів.

Щодо води, то в місті організовано альтернативне водопостачання:

Працюють 16 бюветів із питною водою (роботу подовжено до 22:00).

Розгорнуто 16 пунктів роздачі технічної води.

Лікарні повністю забезпечені генераторами та водою.

У місті також розгорнули 428 Пунктів незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити гаджети, поки комунальні служби працюють у посиленому цілодобовому режимі.

Нагадаємо, зранку 13 грудня в Одеській області знову було чутно вибухи. Протягом ночі росіяни атакували Одесу і регіон ракетами і дронами.