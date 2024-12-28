Наймасовіший спів колядки: в Україні встановлено новий світовий рекорд

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення, у якому брали участь більш ніж 1300 людей.
Світовий рекорд з наймасовішого виконання колядки встановили у Чернівцях у суботу, 28 грудня. У встановленні рекорду взяли участь понад 1300 людей.
Про це повідомляє видання "Молодий буковинець" з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ Чернівецько-Буковинської Єпархії ПЦУ.
З благословення преосвященного Єпископа Феогноста, у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту 1356 учасників одночасно заспівали колядку “На різдвяні свята всі ся радуймо”.
Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення. На підтвердження світового рекорду учасникам і організаторам вручили відповідний сертифікат.
"Цей захід став не лише значущою подією для Чернівців, а й символом єдності та різдвяної радості", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українці, які дві доби бігли на місці без сну та відпочинку, встановили одразу два світові рекорди. Один із рекордсменів на прізвисько Бродяга мріє стати найкращим ультрамарафонцем планети.
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