Наймасовіший спів колядки: в Україні встановлено новий світовий рекорд

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення, у якому брали участь більш ніж 1300 людей.

Світовий рекорд з наймасовішого виконання колядки встановили у Чернівцях у суботу, 28 грудня. У встановленні рекорду взяли участь понад 1300 людей.

Про це повідомляє видання "Молодий буковинець" з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ Чернівецько-Буковинської Єпархії ПЦУ.

У встановленні рекорду взяли участь 1356 людей. Фото: Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ

З благословення преосвященного Єпископа Феогноста, у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту 1356 учасників одночасно заспівали колядку “На різдвяні свята всі ся радуймо”.

Захід було проведено у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту Фото: Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення. На підтвердження світового рекорду учасникам і організаторам вручили відповідний сертифікат.

Учасники та організатори рекорду отримали сертифікати, що підтверджують досягнення. Фото: Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ

"Цей захід став не лише значущою подією для Чернівців, а й символом єдності та різдвяної радості", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці, які дві доби бігли на місці без сну та відпочинку, встановили одразу два світові рекорди. Один із рекордсменів на прізвисько Бродяга мріє стати найкращим ультрамарафонцем планети.

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