Наймасовіший День знань в історії України: в Одесі встановили національний рекорд

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Захід став продовженням рекордної вступної кампанії 2026 року. До НУ «ОЮА» було подано близько 25 тисяч заяв, а сам університет увійшов до ТОП-10 найпопулярніших ЗВО України серед вступників. Високі результати Академії відзначив і Forbes Ukraine: за даними видання, НУ «ОЮА» продемонстрував одну з найвищих динамік зростання кількості заяв серед провідних університетів країни — близько +74% за рік, піднявшись у рейтингу Forbes з 16-го на 10-те місце.

Особливо показовими ці результати є на тлі загального скорочення кількості школярів в Україні, демографічних викликів та зменшення потенційної аудиторії вступників. Попри це, на перший курс НУ «ОЮА» цього року зараховано близько 4 тисяч випускників шкіл. Серед них — абітурієнти з максимальним конкурсним балом 200.

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З початком нового навчального року студентів привітали Президент НУ «ОЮА», академік Сергій Ківалов голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, голови судів, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники юридичної спільноти та почесні гості Університету.

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Президент Академії наголосив, що цьогорічні результати стали підсумком багаторічної роботи колективу та високого рівня довіри вступників і їхніх родин до університету. Він також звернувся до першокурсників і побажав їм успішного навчання, професійного зростання та впевненого руху до поставлених цілей.

Сьогодні Alma Mater приймає нове покоління майбутніх юристів, менеджерів, дипломатів, IT-фахівців, психологів, політологів, філологів та журналістів.

Пандемія, повномасштабна війна та демографічний спад не зупинили університетське життя. Юракадемія продовжує встановлювати рекорди, об’єднувати тисячі студентів і зберігати те, чого сьогодні особливо бракує багатьом вишам — повноцінну офлайн-освіту та справжнє студентське життя.

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