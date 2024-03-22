Наймасштабніша атака на енергетику за останній час: Міненерго про масований нічний удар РФ

У регіонах є перебої зі світлом.

Вночі проти 22 березня російська окупаційна армія здійснила наймасштабнішу атака на енергетику України за останній час. Є влучання та пошкодження об’єктів генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Міністр наголошує, що Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, "Енергоатом" повідомив, що ЗАЕС – на межі блекауту. Під час атаки о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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