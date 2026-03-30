Наймасштабніша атака на Одесу: шукають родину хлопчика, який втратив маму та дім

Атака на Одесу 28 березня

Одесити переймаються долею хлопчика, який отримав травми внаслідок масованої російської атаки на місто в ніч проти 28 березня. Другокласник втратив маму та дім, але ще не знає про трагедію.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомила депутатка міськради Світлана Осауленко.

Дитина втратила маму та дім

Вона розповіла про трагічну долю другокласника, який залишився сиротою. Хлопчик перебуває у лікарні з травмою ноги, його стан стабільний. Проте найстрашніше, що він втратив маму. У нього більше немає найріднішої людини та дому, але він ще не знає про трагедію. Місцеві жителі приносять одяг, іграшки та засоби гігієни. З дитиною працюють психологи.

«Дивитися в очі хлопчику, який ще посміхається, він бере до рук цю машинку і радіє… Який залишився без мами, без житла… Всією Одесою шукають родичів хлопчика. Це дуже болюча історія», — зазначила Осауленко.

У соцмережах одесити намагаються знайти родичів хлопчика. Попередньо встановлено контакт із батьком, який не проживав із сім’єю.

«Хлопчик перебуває у лікарні. Його стан абсолютно нормальний, у нього лише пошкоджена нога. Дитина вже може йти додому. Але йти дитині немає куди. Це найстрашніше», — висловилася депутатка.

Удар по Одесі — що відомо

У суботу, 28 березня, армія РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками по житловому фонду міста. Фіксували понад тисячу вибитих вікон, є численні пошкодження будинків. Спершу повідомлялося про четверо постраждалих. Є значні руйнування.

Російський ударний безпілотник «Шахед» влучив у пологовий будинок в Одесі під час нічної атаки 28 березня. Внаслідок удару пошкоджено дах медзакладу. На момент удару в будівлі перебували породіллі, медперсонал і 19 немовлят. Медики оперативно евакуювали усіх пацієнтів до укриття. На щастя, постраждалих у пологовому немає.

Пізніше кількість постраждалих через обстріл Одеси зросла до 16 людей. Двоє, на жаль, загинули.