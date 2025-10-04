- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
Наймасштабніша атака Росії на газові мережі: Портников назвав мету Путіна
Стратегічна мета Кремля залишається незмінною від початку повномасштабного вторгнення — примусити Україну до капітуляції.
Росія в ніч проти суботи, 4 жовтня, здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувну галузь України від початку повномасштабної війни. Частина об’єктів компанії «Нафтогаз» зазнала значних критичних пошкоджень. Ця атака на енергетичний сектор України підкреслює, що мета кремлівського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною.
Про це повідомив журналіст Віталій Портников у відеокоментарі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
За словами Портникова, масований удар по газовидобувних потужностях є частиною послідовної стратегії Путіна, яку він визначив ще на початку вторгнення до України. Головна мета Кремля полягає у примушенні України до капітуляції шляхом цілеспрямованого знищення енергетичної інфраструктури.
«Заморозити Україну, щоб перемогти, якщо не вдається досягти перемоги за участі військ. Це також частина концепції Путіна на наступні періоди російсько-українського протистояння,» — зазначив Портников.
Таким чином, атаки на газові мережі та об’єкти видобутку — це спроба Москви паралізувати життєзабезпечення країни в очікуванні холодів. Портников наголошує, що це є частиною загальної концепції Росії на весь період протистояння.
Пошкодження, яких зазнала частина об’єктів «Нафтогазу», є критичними, що, на думку журналіста, вимагає від України рішучої відповіді та посилення захисту критичної інфраструктури.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що Росія накопичує ракети і чекає на слушний момент для найпотужніших атак. Така тактика має на меті перевантажити українські системи ППО і завдати якомога руйнівніших ударів по населенню та критичній інфраструктурі.