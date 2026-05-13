"Наймасштабніша атака за час війни": РФ масовано вдарила по заходу України дронами

Російські війська 13 травня здійснили масовану атаку безпілотниками на західні регіони України. Внаслідок цього в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а Львів та Івано-Франківськ перебувають під загрозою нових ударів.

Про ситуацію в регіонах повідомили міські голови та журналісти у своїх офіційних ресурсах.

Вибухи в Ужгороді — що відомо

Журналіст Віталій Глагола повідомив про «приліт» ворожого дрона в обласному центрі Закарпаття.

«В Ужгороді „Шахед“ влетів у будівлю в районі „Турбогазу“ та району Табла», — зазначив він.

Атака РФ на Івано-Франківськ — що відомо

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав нинішню атаку однією з найсерйозніших за весь час війни та закликав роботодавців убезпечити персонал.

«Триває тривога, і це цілеспрямований удар по заходу України. Прошу реагувати, бо постійно залітають нові „Шахеди“, може бути й ракетний удар дещо згодом. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Прошу бізнес і підприємства не нехтувати безпекою та відпустити працівників», — заявив він.

Також у місцевих пабліках повідомляють про вибухи в місті.

Атака Росії на Львів та область — подробиці

Про небезпеку для мешканців Львова попередив міський голова Андрій Садовий. Він закликав громадян не залишати укриттів та дотримуватися інформаційної тиші.

«Увага! Ворожий дрон у напрямку Львова. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги. Не знімайте та не публікуйте роботу ППО», — наголосив він.

Окрім цього, за інформацією голови Жовківської міської ради Олега Вольського, внаслідок атаки росіян у Жовкві сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, через що все місто залишилося без світла.

«На жаль, у Жовкві, стався ворожий „приліт“ в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби», — зазначив Вольський.

Масштабна атака РФ на Україну 13 травня — останні новини

Нагадаємо, 13 травня Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер.

Під час атаки російських безпілотників Івано-Франківщина перебуває під повітряною загрозою. Зокрема, в Коломиї було чути вибухи, а місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Ворожі БпЛА атакували промисловість Одеси та енергооб’єкти Полтави, залишивши тисячі людей без світла. В Харкові та Херсоні тривають розбирання завалів після влучань у житлові квартали.

