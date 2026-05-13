ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3839
Час на прочитання
2 хв

"Наймасштабніша атака за час війни": РФ масовано вдарила по заходу України дронами

Масштабна атака дронів на захід України 13 травня: в Ужгороді зафіксовано влучання в будівлю, Львів та Івано-Франківськ — під загрозою. Мер Марцінків назвав цей удар одним з наймасштабніших за час війни.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 13 травня здійснили масовану атаку безпілотниками на західні регіони України. Внаслідок цього в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а Львів та Івано-Франківськ перебувають під загрозою нових ударів.

Про ситуацію в регіонах повідомили міські голови та журналісти у своїх офіційних ресурсах.

Вибухи в Ужгороді — що відомо

Журналіст Віталій Глагола повідомив про «приліт» ворожого дрона в обласному центрі Закарпаття.

«В Ужгороді „Шахед“ влетів у будівлю в районі „Турбогазу“ та району Табла», — зазначив він.

Атака РФ на Івано-Франківськ — що відомо

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав нинішню атаку однією з найсерйозніших за весь час війни та закликав роботодавців убезпечити персонал.

«Триває тривога, і це цілеспрямований удар по заходу України. Прошу реагувати, бо постійно залітають нові „Шахеди“, може бути й ракетний удар дещо згодом. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Прошу бізнес і підприємства не нехтувати безпекою та відпустити працівників», — заявив він.

Також у місцевих пабліках повідомляють про вибухи в місті.

Атака Росії на Львів та область — подробиці

Про небезпеку для мешканців Львова попередив міський голова Андрій Садовий. Він закликав громадян не залишати укриттів та дотримуватися інформаційної тиші.

«Увага! Ворожий дрон у напрямку Львова. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги. Не знімайте та не публікуйте роботу ППО», — наголосив він.

Окрім цього, за інформацією голови Жовківської міської ради Олега Вольського, внаслідок атаки росіян у Жовкві сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, через що все місто залишилося без світла.

«На жаль, у Жовкві, стався ворожий „приліт“ в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби», — зазначив Вольський.

Масштабна атака РФ на Україну 13 травня — останні новини

Нагадаємо, 13 травня Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер.

Під час атаки російських безпілотників Івано-Франківщина перебуває під повітряною загрозою. Зокрема, в Коломиї було чути вибухи, а місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Ворожі БпЛА атакували промисловість Одеси та енергооб’єкти Полтави, залишивши тисячі людей без світла. В Харкові та Херсоні тривають розбирання завалів після влучань у житлові квартали.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3839
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie