Наймасштабніше посилення ППО: на Схід передали техніку на 143 млн грн

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Військові ЗСУ отримали:

• 350 FPV-дронів — для знищення ворожих розвідувальних апаратів;

• 84 рюкзаки зв’язку — для швидкого й захищеного обміну інформацією між підрозділами;

• 28 одиниць транспорту — щоб оперативно доставляти людей і техніку на позиції;

• 25 носимих комплектів зв’язку й управління — для координації роботи всієї системи;

• 16 комплексів РЕБ — для подавлення сигналів ворожих дронів;

• 16 комплектів РЕР — для виявлення та ідентифікації повітряних загроз.

Це все посилить протиповітряну оборону держави, а також формує цілісну оборонну систему, що вже працює на бойових позиціях на Сумському, Харківському і Донецькому напрямках, які перебувають під постійними атаками з повітря.

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За словами військового Повітряного командування «Схід» «Джина», для виявлення і знищення ворожих дронів потрібна злагоджена робота зв’язку, мобільності, дронів. «Ми отримали все це в межах проєкту і тепер можемо діяти швидше й точніше. Наші екіпажі вже збивають Орлани, Supercam, Zala», — розповів він.

Своєю чергою, у Новій пошті зазначили, що компанія не стоїть осторонь, коли країну щодня атакують. «Саме тому ми фокусуємось на посиленні Повітряних Сил, щоб захистити небо», — коментує Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.

Зазначимо, що це вже друга масштабна передача обладнання в межах проєкту «РЕБнемо так РЕБнемо». Загалом для Повітряного командування «Схід» та «Південь» передано техніки на 279,5 мільйона гривень. Окрім цього, 360 тисяч гривень спрямовано на підготовку екіпажів, які сьогодні працюють на позиціях.

Протягом семи місяців українці донатили на посилення ППО, а компанія подвоювала кожен внесок у межах цільової суми. Загалом зібрали понад 309 мільйонів гривень.

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