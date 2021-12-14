Наймав дівчаток прибирати оселю, а сам ґвалтував і знімав це на камеру: у Чернігові судитимуть 56-річного чоловіка

Наймав дівчаток прибирати оселю, а сам ґвалтував і знімав це на камеру: у Чернігові судитимуть 56-річного чоловіка

Житель Чернігова вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років.

У Чернігові за зґвалтування, сексуальне насильство стосовно малолітньої і неповнолітніх дівчат судитимуть56-річного чоловіка. Свої злочини він фільмував, а також зберігав вдома дитячу порнографію.

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Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернігова, який упродовж 2018-2021 років вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років. Чоловіка звинувачують у зґвалтування, вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки, вступу в статеві зносини з неповнолітньою та умисного зберігання дитячої порнографії (ч.ч. 2, 3 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК, ч.ч. 1, 2 ст. 155, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Під час слідства розкрито три епізоди зґвалтувань 56-річним містянином потерпілих віком 17-20 років, два епізоди вступу у статеві відносини з 15-річною дівчиною, епізод вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчинки, а також факт умисного зберігання за місцем мешкання дитячої порнографії.

Встановлено, що чоловік заводив знайомства з дівчатками з малозабезпечених родин і пропонував їм за гроші прибирати в його будинку. Далі він пропонував з ним секс, а коли хтось з дівчат відмовлявся, то погрожував і застосовував силу. Факти наруги над дівчатами він знімав прихованою камерою.

Під час обшуків у будинку обвинуваченого було вилучено комп’ютерну техніку та значна кількість відеоматеріалів.

Після затримання у липні поточного року обвинувачений перебуває під вартою.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиме Деснянський районний суд м. Чернігова.

Нагадаємо, що Кам'янському Дніпропетровської області на лаві підсудних опинився 44-річний чоловік. Його звинувачують у зґвалтуванні трьох своїх доньок 16, 13 та 11 років.

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