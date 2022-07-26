Найменшій дівчинці п'ять років: на Хмельниччині педофіл розбестив чотирьох дітей

У Хмельницькій області до 15 років засуджено 35-річного чоловіка, який розбещував малолітніх дітей.

Зазначається, що протягом березня-квітня 2021-го чоловік вчинив розпусні дії щодо чотирьох малолітніх дітей. Двом з них на той час було лише по п'ять років. Зловмисник застосовував щодо них фізичне насильство та залякування.

Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

Усіх дітей розбестник добре знав. Він мешкав по сусідству з ними, а також був знайомий з батьками.

Прокурори не погодились з вироком суду першої інстанції, бо було призначене занадто м’яке покарання. Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів сторони обвинувачення та засудив кривдника до 15 років позбавлення волі, а не десяти. До слова, чоловіка вже судили за подібні злочини 2016-го.

Видання Всім пише, що спочатку зловмисник познущався з 10-річного хлопика, якого помітив у парку. Він потягнув дитину під трибуну спортивного стадіону, де торкався до статевих органів школяра, намагався приспустити йому штани. Втім, завадив цьому перехожий на велосипеді.

Згодом у під'їзді багатоповерхівки він застовував силу до 5-річної дівчинки: иломіць зняв штани, колготи та спідню білизну, оголивши статеві органи дитини. Зловмисник чіпав інтимні місця дівчинки, поки та не почала кричати. Лише тоді відпустив дитину.

Наприкінці квітня розбесник допомагав родичці садити картоплю. Під час обіду в хаті помітив 6-річну дівчинку, яка гралася іграшками. Розпусник силоміць зняв штани та білизну з дитини і почав торкатися руками та губами до статевих органів потерпілої. Відпустив її, коли побачив, що до будинку наближається матір.

У квітні також затягнув в під'їзд багатоповерхівки 7-річну дівчинку. Зловмисник торкався до її статевих органів, задовольняючи свою статеву пристрасть. Експертиза виявила три синці на стегні дитини.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області поліцейські затримали пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні власної онуки. Затриманому уже оголосили про підозру у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки. За скоєне йому може загрожувати до 8 років ув’язнення.

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