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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Найменший птах України оселився в Чорнобильській зоні: що про нього відомо (фото)

Рідкісний вид із Червоної книги України знову оселився в Чорнобильській зоні. Фахівці розповіли, які умови могли сприяти його появі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Золотомушка червоночуба

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику зафіксували ще один випадок гніздування золотомушки червоночубої — найменшого птаха в Україні, який внесений до Червоної книги.

Про це повідомив Чорнобильський заповідник.

«Під час спостережень вдалося помітити самця, який регулярно приносив комах у гніздо, що є ймовірною ознакою вигодовування пташенят», — йдеться в повідомленні.

Сприятливі умови для появи цього рідкісного виду могли створити ялинові насадження біля адміністративних будівель у Чорнобилі. Хвойні дерева забезпечують золотомушці червоночубій необхідне середовище для гніздування та добування корму.

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка червоночуба / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка червоночуба — найменший птах фауни України поряд із золотомушкою жовточубою. Довжина її тіла становить близько 9 сантиметрів, а маса — від 4 до 6,5 грама. Вид занесений до Червоної книги України.

Птаха можна впізнати за білими «бровами», чорними смужками через очі та яскравою жовтогарячо-червоною плямою на тім’ї у самців. Живиться переважно комахами, їхніми личинками та павуками.

Гніздовий ареал виду охоплює Північну Африку, більшу частину Європи та Малу Азію. В Україні золотомушка червоночуба гніздиться переважно в Карпатах і Криму, а також локально трапляється на Західному Поліссі. Під час міграцій її фіксують і в інших регіонах країни, зокрема на Київщині.

Для гніздування птах обирає хвойні та змішані ліси. Гнізда зазвичай розміщує на гілках дерев. Протягом року вид має два виводки, а в кладці може бути від 7 до 11 яєць.

Основними загрозами для золотомушки червоночубої вважаються скорочення площ старих лісів, активні лісогосподарські роботи під час гніздового періоду та збільшення площ монокультурних насаджень.

Нагадаємо, в «Тузлівських лиманах» зафіксували масове скупчення кібців, тоді як на сусідніх агрополях птахи зникають через брак кормової бази.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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