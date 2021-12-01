Наймолодшій лише 10 років: у Чернігові чоловік дарував дітям телефони та вимагав від них інтимних фото

Наймолодшій лише 10 років: у Чернігові чоловік дарував дітям телефони та вимагав від них інтимних фото

Жертвами підозрюваного ставали діти, чиї родини опинились у складних життєвих обставинах.

У Чернігові поліція затримали 56-річного чоловіка, який дарував дітям мобільні телефони та вимагав, щоб вони відправляли йому інтимні фото та відео.

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Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

За даними слідства, чоловік пів року тому познайомився із дитиною. Він подарував їй мобільний телефон, проте згодом почав вимагати від неповнолітньої, щоб та знімала інтимні фото та відео. Також жертвами чоловіка стали і подруги дівчинки. Наймолодшій потерпілій було лише 10 років. Жертвами підозрюваного ставали діти, чиї родини опинились у складних життєвих обставинах.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

1 грудня 56-річного чоловіка затримали. Йому інкримінують частину 1 статті 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження). Її максимальна санкція передбачає до шести років позбавлення волі.

Поліція встановлює усіх можливих жертв підозрюваного.

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