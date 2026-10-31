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“Наймолодшій – лише рік”: Буданов розповів, що зараз з врятованими жителями Олешків та повідомив важливі новини
Українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних із окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур.
Усі врятовані з окупованих Олешків цивільні наразі перебувають у безпеці, а успішно завершена гуманітарна спецоперація має перерости у системні рішення щодо порятунку українців.
Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у Telegram.
За словами Буданова, за офіційним повідомленням про завершення місії стоять роки болю, очікування та реальні людські долі. Серед евакуйованих громадян є як люди поважного віку, так і зовсім маленькі діти.
«Найстаршій врятованій 94 роки, наймолодшій дитині — лише рік. Сльози, обійми й нарешті перші хвилини спокою без постійного страху за життя», — зазначив він.
Керівник Офісу президента підкреслив, що ця безпрецедентна місія відбулася завдяки координації та особистій залученості першої леді США Меланії Трамп, а також системній політичній волі президента України Володимира Зеленського.
Окрему подяку Буданов висловив Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, який координував процеси безпосередньо на місці та перебував із Офісом президента на постійному зв’язку. За оцінкою Буданова, усі сторони повністю дотрималися домовленостей та відпрацювали професійно.
Керівник ОП додав, що значна частина деталей операції традиційно залишиться за кадром, однак процес порятунку людей не зупинятиметься. Наразі головна мета — зробити подібні гуманітарні спецоперації постійними та перевести їх у системний формат.
«Багато що залишиться за кадром, але ми продовжимо роботу: гуманітарні спецоперації мають тривати і перейти у системні рішення. Боремося за кожного українця!» — резюмував Кирило Буданов.
Нагадаємо, відбулася гуманітарна операція — евакуація мешканців окупованих Олешків Херсонської області. У суботу, 31 жовтня, сотні людей повернулися на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, під час режиму тиші на Херсонському напрямку вдалося розмінувати дороги до Олешків і доправити туди гуманітарні вантажі.
«Люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни перетнули кордон України на Чернігівщині», — повідомив глава держави.