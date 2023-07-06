Наймолодшій жертві було лише 21: хто загинув внаслідок атаки по Львову (фото)

Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.

Наймолодшій жертві російської атаки по Львову в ніч проти 6 липня було лише 21 рік. Найстаршій загиблій жінці – 63.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Станом на 11:00 офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб внаслідок ракетного удару Росії.

Вночі від російської ракети у Львові загинули:

Анастасія Сенів, 32 роки

Мирослава Садова, 60 років, мама Анастасії

Михайло, 35 років

Ірина, 63 роки

Анастасія загинула внаслідок ракетного удару по Львову / Фото: Ігор Зінкевич

Рятувальники продовжують розбирати завали, під ними ще можуть бути люди.

"Роботи триватимуть до останньої надії", – заявив Максим Козицький.

У Львові руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові, тому 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Мирослава загинула внаслідок атаки РФ по Львову / Фото: Ігор Зінкевич

Ракетний удар по Львову

У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів. Наразі відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

Близько 02:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка охопила зокрема й західні регіони. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про запуск ворожих ракет із акваторії Чорного моря. Спочатку вони летіли в бік Києва, але згодом змінили траєкторію та полетіли на захід.

Перші вибухи цієї ночі у Львові пролунали близько 02:30. Протягом наступних 40 хвилин місто Лева почуло ще серію вибухів. Подекуди сталися перебої зі світлом та мобільним зв'язком. 03:18 – відбій тривоги.

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