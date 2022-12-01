Наймолодшому – 19 років: кого вдалося звільнити з полону (фото)

Сьогодні, 1 грудня, Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 50 українських захисників. Серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, кого саме вдалося звільнити.

Так, наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому — 59.

Додому повертаються захисники зі ЗСУ, Тероборони, Військово-морських Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Новий обмін полоненими: додому повернулися 50 захисників (18 фото)

Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі". Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі — з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як пиш ВВС-Україна, колаборант і так званий "голова" "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що українських військових обміняли на 50 російських окупантів. Серед них 12 бойовиків так званої "ДНР" і 8 - "ЛНР".

Раніше в американському Інституті вивчення війни зауважили, що РФ частіше проводить обміни військовополоненими.

Станом на 27 листопада Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних. Лише за останній тиждень листопада вдалось повернути додому майже 100 українців.

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