Наймолодшому 19 років: у Сумській області в полоні перебувають 27 окупантів

За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва РФ щодо вбивства військовослужбовців ЗСУ та мирного населення.

На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців Збройних сил РФ.

Прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) взято під варту 27 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення. Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили в бій з військовослужбовцями Збройних сил України. 14 осіб затримано у м. Суми, 8 осіб - у Конотопському та 5 - у Сумському районах. Серед затриманих - снайпер та командир взводу. Наймолодшому - 19 років.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: